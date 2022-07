Euro-Vallée: Protest gegen Europapark-Pläne selbst in Rust

per Mail teilen

Im Elsass, direkt gegenüber von Rust, soll eine neue Ferienanlage entstehen. Diese Europapark-Geschäftsidee sorgt für Widerstand.

Das Taubergießen bei Rust (Ortenaukreis) ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg. Doch die Idylle wird immer wieder jäh gestört: von Lärm. Geschreie tönt vom nahe gelegenen Europapark bis dorthin. Der Lärm ist aber nicht das Einzige, was anscheinend immer mehr Anwohner stört.

Der viele Verkehr, die Lichtverschmutzung, der Flächenverbrauch - alles nur um Spaß zu haben? fragt sich Simone Stramka: "Es ist zu laut. Die Wohnqualität, die Lebensqualität hat wirklich sehr darunter gelitten." Natascha Baumann fügt hinzu: "Wenn meine Kinder hier nicht so verbunden wären oder mein Mann, ich würde auch wegziehen, da bin ich ganz ehrlich."

Europapark-Expansionspläne machen offenbar Angst

Albert Lang gibt zu bedenken: "Die Fremdenzimmer überall, die Nachbargemeinden, die leben doch auch vom Park. Es sind viele, die davon leben." Der Europapark hat Arbeitsplätze geschaffen und sorgt für Einkommen, doch seine Expansionspläne machen den Menschen zunehmend Angst. So auch das neueste Projekt. In Diebolsheim im Elsass, direkt gegenüber von Rust, soll ein so genanntes Euro-Vallée entstehen, eine Ferienanlage mit Hütten im elsässischen Stil. Da, wo jetzt Weizen wächst.

Widerstand gegen Europapark-Expansionspläne für ein Euro-Vallée im Elsass SWR

Widerstand gegen Idee für Euro-Vallée von Anfang an

Vergangene Woche gab es eine erste Demo gegen diese Pläne. Verschiedene Bürgerinitiativen kamen über die Grenze nach Rust, um ihren Unmut zu äußern. Pascal Lacombe von der Bürgerinitiative "Le Chaudron des Alternatives" war dabei: "Das ist völlig inakzeptabel in einem Gebiet mit reicher Biodiversität und wichtigen Feuchtgebieten. Das ist nicht ökologisch. Dazu kommt, dass landwirtschaftliche Flächen ebenfalls weichen müssten." Sonja Kohler-Bellemare, ebenfalls BI-Mitglied, geht noch weiter: "Jetzt langt's! In dem Moment, wo es immer mehr und immer mehr wird, ist einfach eine Grenze erreicht, wo wir sagen müssen: Jetzt langt es."

Bloße Absichtserklärung erzeugt Protest - Grenze erreicht?

Dabei sind die Pläne des Europapark bisher noch gar nicht konkret. Dass aber allein schon eine Absichtserklärung der Parkleitung solch einen Protest hervorruft, zeigt womöglich, dass die Stimmung kippen könnte. Stößt der Europapark damit etwa buchstäblich an seine Grenzen?

Kommt das Europa-Park-Projekt "Europa Vallée" ins Elsass?

Komplette Sendung vom 10.7.2022 - Dreiland Aktuell ab Minute 4:53