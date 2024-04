Vergangenes Wochenende Sommerhitze, jetzt Neuschnee. Kein Aprilscherz: Die Skisaison am Kandel und auf dem Feldberg erlebt ein kleines Revival: Snowboard- und Skifans können am Wochenende nochmal die Piste unsicher machen.

Es ist Mitte April - eigentlich Frühling. Aber das Freibad muss noch warten, denn der Winter geht in die Verlängerung. Wer nochmal skifahren oder snowboarden will, kann den Feldberg oder den Kandel ansteuern.

Kandellift öffnet am Wochenende

Der Skilift am Kandel (Kreis Emmendingen) öffnet Freitagabend zum Flutlichtfahren von 18 bis 22 Uhr. Das bestätigte Martin Dold, Liftbetreiber der Kandellifte, dem SWR. Am Samstag und Sonntag soll dann auch tagsüber Skifahren möglich sein: Der Lift fährt von 9 bis 17 Uhr. So zumindest der Plan. Aber laut Wetterbericht soll der Schnee liegenbleiben.

"Zu 99 Prozent klappt es", sagt Dold: "Der Schnee wird ja immer mehr als weniger." Ob dann aber auch viel los sein wird - das weiß er nicht. Er habe nicht viel Erfahrung mit Skifahren Mitte April. Das habe es noch nicht so oft gegeben, vor allem nicht nach einem so schlechten Winter. Er öffnet seinen Lift auch nur wieder, weil er vom vergangenen Winter noch alles aufgebaut hat. Hätte er schon alles verräumt, wäre der Aufwand zu groß, sagt er. Bereits Mittwochabend hatte Dold den Kaibenlochlift spontan zum Flutlichtfahren geöffnet. "Es war gut besucht", sagt er. Um die 150 Menschen seien da gewesen. Am Donnerstag blieb der Kandellift geschlossen.

Abfahrt am Samstag auch auf dem Feldberg

Die Feldbergbahnen planen, den großen Lift am Seebuck (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am kommenden Samstag erneut zu öffnen, obwohl er bereits für den Sommerbetrieb umgerüstet wurde. Von 13 bis 17 Uhr soll der Lift in Betrieb sein. Obwohl die 6er-Sessel bereits abmontiert und durch Kabinen für den Sommerbetrieb ersetzt wurden, haben Wintersportler die Möglichkeit, ihre Ski und Snowboards mitzunehmen.

Julian Probst, Geschäftsführer der Feldbergbahnen, erklärte, dass man spontan viele Anstrengungen unternommen habe, um den Schneebegeisterten am Samstag ein Angebot zu machen. Das Wintersportgeschäft am höchsten Berg in Baden-Württemberg hat in letzter Zeit stark unter den Witterungsbedingungen gelitten. Es gab Stürme an Weihnachten und zu warmes Wetter während der Fastnachtsferien. Julian Probst betont, dass dieser eine Nachmittag die gesamte Saison nicht retten wird, aber er stellt dennoch einen Abschluss der Wintersaison dar.