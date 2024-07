Der Transport von Rotorblättern beeinträchtigt Verkehr auf Bundesstraßen

Am frühen Montagmorgen wird es auf der B31 zwischen Geisingen und dem Feldbergpass erhebliche Einschränkungen im Verkehr geben. Grund ist der Großtransport von drei Rotorblättern.

In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird der Konvoi mit den drei rund 67 Meter langen Rotorblättern am späten Sonntagabend gegen 22:00 Uhr starten. Das Ziel: die Feldbergpassstraße B317. Dort muss der Tross, bestehend aus drei Schwerlasttransportern und mehreren Begleitfahrzeugen hin. Die Strecke: rund 300 Kilometer. Es ist der erste von insgesamt drei Transportkonvois, die sich in den kommenden zwei Wochen durch den Hochschwarzwald bewegen werden.

Erst Autobahn, dann Bundesstraße

Zunächst wird der Schwertransport von Hockenheim aus über die Autobahn A6 bis Weinsberg fahren. Und dann auf die A81 abbiegen, vorbei an Böblingen/Sindelfingen bis nach Geisingen. Hier wird der Lkw-Tross auf die Bundesstraße B31 abbiegen. Da solche Schwertransporte überwiegend in der Nacht absolviert werden, halten sich Verkehrsbehinderungen in Grenzen. Trotzdem dürfte es hinter dem Konvoi immer wieder zu kleineren Staus kommen. Der Schwertransport ist wegen der großen Last nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs und kann nicht überholt werden. In der Regel wird der Konvoi aber immer wieder auf die Seite fahren, um andere Verkehrsteilnehmer vorbeizulassen, so die Polizei.

Ziel ist ein Zwischenlager auf dem Feldberg

Bis Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) dürfte es keine größeren Probleme mit dem Transport geben, da die B31 meist gerade und ohne schwierige Kurven verläuft. Anders sieht es auf der B317 bei Titisee aus. Kurz vor Feldberg-Bärental befinden sich mehrere enge Kurven. Die Mitarbeiter der Transport-Firma und die Fahrer der Schwerlasttransporter brauchen hier großes Geschick und Geduld, damit die drei Rotorflügel um die Kurven kommen. Zudem ist B317 hier deutlich schmaler, und auf der Seite zum Titisee geht es ziemlich steil bergab.

Am Schauinsland bei Freiburg werden alte durch neue Windräder ersetzt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa Patrick Seeger

Wenn der Konvoi die Feldbergpasshöhe erreicht, wartet dort bereits ein weiteres Transportteam. Dieser Trupp, der mit Schwerlastkränen ausgerüstet ist, wird die drei Rotorblätter dann von den Lkw in ein Zwischenlager abladen. Das Umlagern der je 67 Meter langen und tonnenschweren Flügel wird rund sechs Stunden dauern.

Konvoi ist erst der Anfang

Der Schwerlasttransport am frühen Montagmorgen ist erst der Beginn von mehreren Fahrten, um die Rotorflügel auf den Feldberg zu transportieren. Insgesamt sollen dort neun Rotorblätter zwischengelagert werden. Endstation ist unter anderem die neue Windkraftanlage auf der Holzschlägermatte unterhalb vom Schauinslandgipfel. Geht alles nach Plan, werden die Rotorflügel in den kommenden Wochen aufgebaut.