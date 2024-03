Deutschlands größter Freizeitpark hat am Samstag wieder seine Tore geöffnet. Achterbahnfans müssen sich aber noch gedulden: Die neue Bahn "Voltron" öffnet erst in vier Wochen.

Die allgemeine Teuerung macht auch vor dem Europapark in Rust (Ortenaukreis) nicht halt: Ein Tagesticket für Jugendliche und Erwachsene in dem Freizeitpark kostet jetzt 61,50 Euro. In den nun beginnenden Osterferien sind die Tickets allerdings noch mal teurer, dann kostet der Tag bis zu 69,50 Euro pro Person. Kinder und Senioren Ü-60 zahlen weniger (ab 52 Euro). Dennoch sind zur Eröffnung am Samstagvormittag tausende Besucherinnen und Besucher in den Freizeitpark gestürmt:

Für die Osterferien sind bereits viele Tickets verkauft. In der Saison 2023 hat der Europapark über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Diese Zahl will man wieder erreichen. Der Park hat 5.000 Beschäftigte. Nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird mittlerweile nicht mehr nur in Europa gesucht, sondern auch in Asien und Afrika.

Die neue Achterbahn "Voltron Nevera" im Europa-Park befindet sich noch in der Testphase. SWR Ina Held

Wir hatten hier teilweise 1.000 Handwerker auf dem Gelände.

Mehr als 40 Baustellen gab es in den vergangenen Wochen und Monaten im Europapark. "Wir hatten hier teilweise 1.000 Handwerker auf dem Gelände", berichtet Gesellschafterin Ann-Kathrin Mack, die Tochter von Inhaber Roland Mack. Der Europapark habe vor dieser Saison einen dreistelligen Millionenbetrag investiert.

Neue Achterbahn ist noch im Testbetrieb

Fertig gebaut ist bereits die neue Achterbahn "Voltron Nevera" im kroatischen Bereich. Einsteigen können die Besucherinnen und Besucher wird sie allerdings erst ab dem 26. April. Derzeit finden noch Testfahrten statt. In den nächsten Wochen soll dann die Abnahme durch den TÜV erfolgen. Ann-Kathrin Mack verspricht eine "spektakuläre Achterbahn". Sie sei bei ihrer ersten Fahrt ordentlich durchgeschüttelt worden. 20.000 Menschen kann Voltron pro Tag befördern. Die neue Achterbahn wurde drei Jahre lang entwickelt, sie ist doppelt so lang wie die bisherigen Achterbahnen.

Großbaustelle nach dem Brand im vergangenen Jahr

Eine Großbaustelle ist weiterhin der Themenbereich Österreich. Hier wurde nach dem Brand im Juni des vergangenen Jahres viel umgebaut und neugestaltet. Im August 2023 haben die Bauarbeiten begonnen, sie sind noch nicht beendet.

Eine Baustelle ist derzeit noch der Themenbereich "Österreich". Er soll am 14. Mai eröffnet werden. SWR Ulf Seefeldt

Unter anderem wurden an Fahrgeschäften neue Schienen installiert und es gibt neue Wagen. "Österreich" soll am 14. Mai eingeweiht werden. "Wir haben hier Tausende Tonnen Beton und Stahl verarbeitet", sagt Inhaber Roland Mack.

Langfristig sollen weitere Hotels gebaut werden

Langfristig will der Europapark weiter bauen und investieren. Zu den sechs Hotels sollen in der Nähe der Wasserwelt "Rulantica" zwei weitere Hotels hinzukommen. Vorher steht aber im kommenden Jahr erst einmal der 50. Geburtstag auf dem Programm.

In Südbaden öffnen am Wochenende viele Freizeitparks wieder ihre Tore

Zum Frühlingsanfang öffnen am Wochenende in Südbaden viele weitere Freizeitparks und Einrichtungen: Etwa der Steinwasenpark bei Oberried, das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach und auch die Schauinslanbahn bringt ihre Gäste von Samstag an wieder hoch hinauf.