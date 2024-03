Die Schweizerischen Bundesbahnen, SBB, setzen ab Pfingsten direkte Züge von Basel zum Europa-Park ein. Die sogenannten "RailCoaster" fahren nur an Wochenenden und an Feiertagen.

Die Züge zum Europapark fahren morgens im Bahnhof Basel SBB ab und kehren abends wieder dorthin zurück. Die Jungfernfahrt ist am Pfingstwochenende, am Samstag, den 18. Mai. Die Züge fahren samstags, sonntags und an Feiertagen wie Pfingstmontag, Allerheiligen und am Schweizer Nationalfeiertag, dem 1. August.

Laut SBB stehen pro Tag mindestens 300 Tickets zur Verfügung. Das Ticket umfasst die Hin- und Rückfahrt von Basel SBB zum Europapark samt Bustransfer und Eintrittspreis. Je nachdem, ob ein Eintritt für den Europa-Park oder für dessen Wasserwelt Rulantica gebucht wird, kostet das Ticket 89 oder 84 Schweizer Franken. Bereits im Zug sollen sich die Fahrgäste auf den Besuch im Europapark einstimmen können bei Tischspielen mit dessen Maskottchen Ed Euromaus. Frühbuchern empfiehlt die SBB Sparbillette mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

Die Züge fahren morgens um 7:30 Uhr in Basel SBB ab und sind gegen 9 Uhr in Ringsheim, dem Bahnhof beim Europa-Park. Dort fahren sie um 18:30 Uhr zurück und erreichen Basel gegen 20:30 Uhr.