Der Winterschlaf ist vorbei: Der Frühling erwacht und mit ihm die Freizeitparks in Südbaden. Diesen Samstag heißt es: Tore auf! Vom Rhein bis an den Schwarzwald.

Frühling liegt in der Luft, die Natur blüht auf und auch die Freizeitparks füllen sich wieder mit Leben. Am Wochenende geht's los: Viele Freizeitparks in Südbaden starten in die Saison. Der Steinwasenpark in Oberried und der Zoo und Freizeitpark Tatzmania in Löffingen öffnen ihre Tore. Auch der Vogstbauernhof in Gutach wartet mit einer neuen Ausstellung auf. Und wer Gipfel ohne Schweißperlen erreichen möchte, kann sich auf Freiburgs Hausberg hochgondeln lassen. Die Schauinslandbahn nimmt wieder ihren Betrieb auf.

Steinwasenpark öffnet seine Tore wieder

Lust auf eine Schwarzwald-Safari vor der Haustür? Im Steinwasenpark in Oberried (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) können Besucherinnen und Besucher bis zu 20 Wildarten antreffen: unter anderem Luchse, Murmeltiere und Waschbären. Hauptattraktion des Parks ist eine Seilbrücke, auf der man den Talgrund in einer Höhe von 30 Metern überqueren kann. Die Brücke erstreckt sich über eine Länge von 218 Metern. Dazu gibt es Rodelbahnen, Wildwasserfahrten und Nervenkitzel auf einer Achterbahn. Der Steinwasenpark hat von Samstag an täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Abheben mit der Schauinslandbahn

Deutschlands längste Umlaufseilbahn erwacht auch aus dem Winterschlaf: Von Samstag an schwebt die Schauinslandbahn wieder hoch und bringt ihre Gäste auf über 1.220 Meter Höhe. Dabei überwindet sie einen Höhenunterschied von 746 Metern - jeden Tag von 9 bis 17 Uhr.

Es geht wieder hoch hinaus: Die Schauinslandbahn bringt ihre Gäste in 20 Minuten auf Freiburgs Hausberg. Freiburger Verkehrs AG Schauinslandbahn

60 Jahre Vogtsbauernhof in Gutach - neue Ausstellung

In Gutach (Ortenaukreis) startet das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof am Sonntag in seine 60. Saison. Anlässlich des Jubiläums soll es für Besucherinnen und Besucher in den kommenden Monaten viele besondere Veranstaltungen geben. Noch werden letzte Aufräum- und Reparaturarbeiten gemacht und einige Museumstiere müssen noch aus ihrem Winterquartier zurückgeholt werden. Aber die Vorfreude ist schon groß beim Team des Freilichtmuseums.

Anbaden für die Sommersaison: Der Vogtsbauernhof freut sich tierisch auf die Besucherinnen und Besucher. SWR Christine Veenstra

Besonders stolz ist man auf eine Ausstellung im Hermann-Schilli-Haus. Die zeigt anhand von stimmungsvollen Fotos und Exponaten aus der Museumsgeschichte, wie sich das Freilichtmuseum über die Jahrzehnte entwickelt hat. Im Juni soll es ein Festwochenende geben, mit Theateraufführungen und einem Open-Air-Konzert mit der Band Jimmys Soul Attac. Außerdem möchte das Museumsteam im August, September und Oktober jeweils eines seiner historischen Gebäude in den Mittelpunkt stellen. Darum drehen sich dann Führungen und Aktivitäten für Kinder und am Monatsende ein eigenes Fest. Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ist das besucherstärkste Freilichtmuseum Baden-Württembergs. Nach Angaben der Geschäftsleitung waren in seiner 60-jährigen Geschichte mehr als 18 Millionen Menschen dort. Das Museum hat von Sonntag an täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Start der Saison auch auf dem Vogtsbauernhof in Gutach (Ortenaukreis). SWR Christine Veenstra

Tatzmania in Löffingen wartet mit Raubtieren auf

Keine Angst vor fauchenden und knurrenden Raubtieren? Der Zoo und Freizeitpark Tatzmania in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) startet am Samstag auch in die neue Saison. Löwen, Tiger und Wölfe sind hier ein echtes Highlight, aber auch Zebras und Berberaffen gibt es zu sehen. Außerdem kann man hier auch abenteuerliche Achterbahnen wie zum Beispiel den "Affenflieger" oder den "Papageienflug" erleben. Die Tore des Parks öffnen sich täglich von 10 bis 17 Uhr. Und in den Sommermonaten Juli und August, bis 18 Uhr.

Auch der Europapark in Rust startet am Samstag in die Saison

Der größte Freizeitpark Deutschlands öffnet am Samstag seine Tore. Aber Achterbahnfans müssen sich noch gedulden: Die neue Bahn "Voltron" wird für Besucherinnen und Besucher erst in vier Wochen in Betrieb genommen, da momentan noch Testfahrten stattfinden. Insgesamt gab es in den vergangenen Wochen und Monaten 40 Baustellen im Europapark.

Die Saison läuft voraussichtlich bis Ende September. Geöffnet hat der Freizeitpark täglich von 9 bis 18 Uhr.