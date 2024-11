Überraschende Wende im Prozess um eine zerstückelte Leiche: Die Schwester des Opfers will als Nebenklägerin zur Urteilsverkündung nach Waldshut kommen.

Im Prozess um eine zerstückelte Leiche gibt es eine überraschende Wende: Eine Schwester des Opfers, die in Tunesien lebt, wird jetzt als Nebenklägerin von einer Anwältin vertreten. Die Freiburger Anwältin Claudia Meng setzte sich bei der Verhandlung am Montag vor dem Landgericht in Waldshut-Tiengen dafür ein, dass die Urteilsverkündung verschoben wird. Grund dafür sei, dass die Schwester des Getöteten aus Tunesien erst jetzt von ihren Rechten als Nebenklägerin erfahren habe und bei der Urteilsverkündung dabei sein wolle, sagte Meng.

"Meine Mandantin wurde bislang nicht darüber aufgeklärt, dass sie die Befugnis hat, sich dem Verfahren als Nebenklägerin anzuschließen", sagte Meng dem SWR.

Anwältin: Schwester des Opfers will dem Angeklagten ins Gesicht blicken

Ursprünglich waren für Montag die Plädoyers und eventuell die Urteilsverkündung geplant. Die Plädoyers werden nun am Dienstag gehalten. Ob ein Urteil verkündet wird, hängt davon ab, ob die Schwester kurzfristig ein Visum bekommt und nach Deutschland reisen kann. "Sie möchte den Angeklagten von Angesicht zu Angesicht sehen können, und diese Chance wird sie nur im Strafverfahren haben", sagte Meng.

In dieser abgelegenen Unterkunft in Rickenbach im Kreis Waldshut wurde kurz vor Weihnachten 2023 ein 38 Jahre alter abgelehnter Asylbewerber getötet. Er galt vier Monate lang als vermisst, bevor seine Leichenteile im Rhein gefunden wurde. SWR Petra Jehle

Richter: Kritik am Verfahren unberechtigt

Die Verhandlung läuft seit Mitte Oktober. Eine Verschiebung der Urteilsverkündung bringe das Gericht drei Wochen nach Verhandlungsbeginn und so kurz vor Ende der Verhandlung an die Grenze des Möglichen, sagte der Vorsitzende Richter Martin Hauser. Als Ersatztermin für eine Urteilsverkündung, sollte die Schwester ein Visum bekommen, wurde der 18. November angesetzt.

Mann soll die Leiche des Opfers zerteilt und in den Rhein geworfen haben

Ein 58 Jahre alter Mann muss sich wegen der Tötung eines 38-Jährigen in einer Unterkunft für Asylsuchende in Rickenbach (Landkreis Waldshut) vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft dem mutmaßlichen Todesschützen - einem Deutschen - Totschlag und unerlaubten Waffenbesitz vor.

Der Angeklagte mit Mundschutz wird von einem Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Der 58-jährige Tatverdächtige soll einen 38-jährigen nach einem Streit erschossen haben. Tage später soll er den Toten mit einer Machete in mehrere Teile zerlegt haben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Der Beschuldigte hatte vor Gericht ein Geständnis abgelegt und gesagt, dass er auf den Mann geschossen und ihn getötet habe. Er hatte nach eigenen Worten mit seiner Familie die Weihnachtsfeiertage in einem Ferienhaus in Rickenbach verbracht. Der 38 Jahre alte Tunesier habe seine Familie beleidigt. Er habe sich von ihm bedroht gefühlt, so seine Aussage.

Angeklagter: Bei Tat von norwegischem Film inspiriert

Um seine Tat zu vertuschen, habe er die Leiche des Opfers in einen Wald gebracht und Tage später in seinem Schrebergarten mit einer Machete zerteilt, die Teile in Maschendraht gewickelt und an verschiedenen Stellen in den Rhein geworfen. Das habe er in einem norwegischen Film gesehen, sagte er vor Gericht. Der Mann hatte sich vier Monate später der Polizei gestellt.

Anzeichen für rechtsradikale Gesinnung

Auch nach mehreren Verhandlungstagen bleibt das Motiv für die Tat im Dunkeln: Die Behauptung des 58-Jährigen, dass er aus Notwehr gehandelt habe, lies sich in dem Verfahren nicht belegen. Bei ihm zu Hause wurden eine große Zahl an Waffen und Munition sowie rechtsradikale Schriften aus der NS-Zeit gefunden. Es gebe Anzeichen für eine rechtsradikale Gesinnung, so Richter Martin Hauser. Doch Beweise, dass Ausländerhass das Tatmotiv war, gebe es nicht. Weil sich auch keine anderen Mordmerkmale nachweisen lassen, steht derzeit eine Verurteilung wegen Totschlags im Raum.

Strafmaß liegt zwischen 5 und 15 Jahren

Die Verfahrensbeteiligten haben zwischenzeitlich eine sogenannte Verständigung vereinbart. Das ist möglich, wenn ein Angeklagter ein umfassendes Geständnis ablegt. Im Raum steht eine Verurteilung wegen Totschlags, bei der das Strafmaß zwischen 5 und 15 Jahren liegt. Laut Gericht soll das Strafmaß in den Verfahren nicht über sieben Jahre hinaus gehen.