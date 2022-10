Streiktag im Elsass: Viele Züge könnten ausfallen

per Mail teilen

Im Elsass haben mehrere Gewerkschaften für Dienstag, 18. Oktober, zur Teilnahme an branchenübergreifenden Streiks und einer Demo in Straßburg aufgerufen.

Die sozialen Proteste in Frankreich weiten sich aus. Ende September hatten sie mit Streiks in den Raffinerien begonnen. Nun wollen branchenübergreifend Menschen auf die Straße gehen, um höhere Löhne, Pensionen und Sozialleistungen zu fordern. Die Gewerkschaften rufen außerdem dazu auf, das Streikrecht zu verteidigen.

Viele Zugausfälle zu erwarten

Für den Dienstagvormittag ist in Straßburg eine Demo geplant. Sie soll um 11 Uhr an der Place Kléber starten. Während der Demonstration rechnen die Straßburger Verkehrsbetriebe CTS mit Behinderungen für viele Bus- und Straßenbahnlinien. Vom Streik selbst sei das Unternehmen aber nicht betroffen, teilte CTS am Montag mit.

SWR-Reporterin Christine Veenstra berichtet über die Proteste im Elsass:

Anders das staatliche Eisenbahnunternehmen SNCF: Schon am Montag hatten sich Beschäftigte dem Protest angeschlossen. SNCF musste in der Region Grand Est viele Regionalzug-Verbindungen streichen. Wer für den 18. Oktober eine Fahrt mit dem TGV oder mit französischen Regionalzügen geplant hat, sollte deshalb nachsehen, ob die jeweilige Verbindung nicht gestrichen ist.

Kritik an Zwangsmaßnahmen in Raffinerien

Laut einer Mitteilung der Gewerkschaften Confédération générale du travail (CGT), Force Ouvrière (FO), Fédération Syndicale Unitaire (FSU) und Solidaires Alsace für das Département Bas-Rhin haben sich auch Lehrer an weiterführenden Schulen dem Protest angeschlossen.

In dem gemeinsamen Papier kritisieren die vier Gewerkschaften unter anderem den Umgang der französischen Regierung mit den Streikenden in den französischen Raffinerien. Der Streik, der Ende September begonnen hatte, sorgt weiterhin für Treibstoffmangel im ganzen Land. Frankreichs Regierung hat inzwischen Zwangsmaßnahmen ergriffen: An mehreren Treibstofflagern wurden Beschäftigte zum Dienst verpflichtet, um die Versorgung der Tankstellen zu verbessern.