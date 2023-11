Fehlende Fachkräfte und Babyboomer im Ruhestand: Das sind große Herausforderungen für die Arbeitswelt. Vertreter aus Politik und Wirtschaft haben darüber im SWR Studio Freiburg diskutiert.

"Wenn die Babyboomer weg sind - Neue Arbeitskräfte, andere Regeln?" - unter diesem Motto hat am Dienstagabend im SWR Studio Freiburg eine Podiumsdiskussion zum Thema Fachkräftemangel stattgefunden. Zu Gast im Schlossbergsaal waren Simon Kaiser, Ausbildungschef der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, Rüdiger Wapler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg, Julia Tischer, Juniorchefin des Elztalhotels Winden (Landkreis Emmendingen), Yannick Bury, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Emmendingen-Lahr sowie Jasmin Klein, Social-Media-Managerin bei der Firma Alexander Bürkle.

Experte: Arbeitsmarkt seit Corona noch angespannter

Laut Rüdiger Wapler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg klagen 50 bis 60 Prozent der Unternehmen über Fachkräftemangel. Vor allem seit Corona sei die Nachfrage nach Arbeitskräften branchenübergreifend extrem hoch. Viele Unternehmen befürchten, so Wapler, dass sich die Situation noch verschärfen werde.

Generation Z sei nicht arbeitsscheu

Gerade die Berufseinsteiger der Generation Z stünden immer wieder im Verdacht, arbeitsscheu zu sein. Das sei ein Vorurteil, sagte Rüdiger Wapler. "Die Gruppe, die am meisten arbeiten will, sind die unter 25-Jährigen", so Wapler weiter. Ausgenommen seien Studierende, die meist in Nebenjobs arbeiteten. Die 23-jährige Social-Media-Managerin, Jasmin Klein, vertrat die Generation Z in der abendlichen Podiumsdiskussion. Die Generation Z, so Klein, sei weder arbeitsscheu noch unmotiviert, man müsse sie nur richtig abholen.

Babyboomer und Generation Z - wer zählt wozu? Die Babyboomer-Generation sind die geburtenstarke Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1969. In den Jahren ab 1950 kamen durchschnittlich fast doppelt so viele Kinder zur Welt wie in den zehn Jahren danach. Diese Generationen werden ab 2025 zu einer signifikanten Zahl in Rente gehen, sodass es auf dem Arbeitsmarkt zu einer spürbaren Lücke kommen wird. Die Generation Z umfasst in den meisten Definitionen die Jahrgänge 1995 bis 2010. Sie gilt als die erste Generation, die von Anfang an mit der digitalen Technik aufgewachsen und im wahrsten Sinne des Wortes bestens vernetzt ist - also echte Digital Natives. Die zeitliche Abgrenzung der einzelnen Generationen ist nicht überall identisch und schwankt bei verschiedenen Quellen um ein bis zwei Jahre.

Bürokratische Hürden erschweren Fachkräftemangel?

Yannick Bury, Bundestagsabgeordneter der CDU, zeigte sich skeptisch, was die Rahmenbedingungen in Deutschland zur Bekämpfung des Fachkräftemangels angehen. Dies beginne, so Bury, bei den Arbeitszeitgesetzen und -regelungen und führe über die Frage "Welche Anreize müssen grundsätzlich gesetzt werden, um den Fachkräftemangel zu beheben" bis hin zu Stichworten wie "Beruf und Familie unter einen Hut kriegen". Deutschland verliere in dieser Hinsicht derzeit ein wenig seinen guten Ruf. Der CDU-Politiker sieht darin ein Problem, aber auch eine Chance: Es sei dringend an der Zeit, mehr Freiräume in der Arbeitswelt zu schaffen.

Gastgewerbe leidet besonders unter Fachkräftemangel

Das Gastgewerbe gehört zu den Branchen, die am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen sind. Julia Tischer, Juniorchefin des Elztalhotels in Winden, rät, sich den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht zu verschließen: "Wir sind immer auf der Suche", so Tischer. In ihrem Hotel gebe es zwar derzeit genügend Mitarbeitende, aber auch dort fielen immer mal wieder Beschäftigte krankheitsbedingt aus. Die Themen Wohnen und Arbeitsmarkt gingen in ihrer Branche Hand in Hand. "In sehr vielen Fällen kann ich den Mitarbeiter nicht einstellen, wenn ich ihm keine Wohnung anbieten kann", sagte Tischer Das sei ein bestehender Konflikt. Der Fachkräftemangel führe dazu, dass Unternehmen auf Arbeitssuchende zugehen und sich überlegen müssen, was sie ihren Mitarbeitern bieten können.