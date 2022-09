Kretschmann weiht Photovoltaikanlage der Rothaus-Brauerei ein

Ministerpräsident Kretschmann hat am Montag eine neue Photovoltaikanlage der Badischen Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen eingeweiht. Sie ist etwa so groß wie ein Fußballfeld.

Zur Einweihung der neugebauten Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Rothaus-Brauerei war Winfried Kretschmann, (Grüne) Baden-Württembergs Ministerpräsident, nicht alleine nach Grafenhausen (Landkreis Waldshut) gekommen. Auch Peter Hauk, (CDU) Aufsichtsratsvorsitzender und Agrarminister, war dabei. Die beiden haben zusammen mit Alleinvorstand Christian Rasch die Anlage in Betrieb genommen. Kretschmann sieht in der Brauerei ein Vorbild beim Klimaschutz für die gesamte Branche. Ein klimafreundliches Vorbild Winfried Kretschmann beim Rundgang durch die Brauerei. SWR Andrea Worthmann "Betriebe, die klimaneutral werden, sind sowas wie Flaggschiffe." Die Badische Staatsbrauerei will bis 2030 "klimapositiv" werden. Das bedeutet: Sie wird dann mehr klimaschädliches CO2 kompensieren als verursachen. Kretschmann betonte, wie wichtig dieser Schritt zur Klimaneutralität ist: "Es ist wichtig, dass gerade eine staatliche Brauerei zeigt, dass es ökologisch und ökonomisch der richtige Weg ist." Wenn so ein Unternehmen klimafreundlich wird, dann werden andere folgen, sagte Kretschmann. Ziel sei deshalb ein wirtschaftliches Modell, dass "kopierfähig" ist. Baden-Würtemberg solle als erstes Land bis 2040 klimaneutral werden, so das Ziel des Ministerpräsidenten. Agrarminister Peter Hauk sagte am Montag außerdem, dass in der Gegend sechs bis acht Windräder gebaut werden sollen. Ein bis zwei davon könnten für die Staatsbrauerei reserviert werden.