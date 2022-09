Ehemalige südbadische Mülldeponien geeignet als Solarstrom-Anlagen

In Südbaden könnten auf zahlreichen ehemaligen Mülldeponien Photovoltaik-Anlagen entstehen. So das Ergebnis einer Untersuchung.

Geeignet sind in Südbaden der Auswertung des baden-württembergischen Umweltministeriums zufolge zum Beispiel die Deponien Hochstetten in Breisach am Rhein, Wiechs in Schopfheim im Kreis Lörrach und Langenordnach in Titisee-Neustadt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Erfolgsbeispiel für Strom von Mülldeponie in Freiburg

Auf der ehemaligen Mülldeponie Eichelbuck in Freiburg produziert ein Solarkraftwerk seit 2011 sauberen Strom. Damit das auch auf anderen Deponien möglich ist, müssen laut Umweltministerium nun unter anderem Regeln zur Wiederaufforstung angepasst werden.