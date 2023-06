In Südbaden haben erste Kreise verboten, Wasser aus Seen und Flüssen zu entnehmen. Darunter der Ortenaukreis. Grund sind die niedrigen Wasserstände. So ist die Lage in der Region Freiburg.

Im Ortenaukreis und im Kreis Waldshut ist es im Moment verboten, Wasser aus Flüssen und Seen zu entnehmen. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Auch in weiteren Kreisen in Südbaden ist die Wasserentnahme eingeschränkt. Kreis Breisgau-Hochschwarzwald schränkt Wasserentnahme ein Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind einzelne Gewässer von einem Verbot betroffen. Vieh darf laut Landratsamt aber weiterhin getränkt werden. Allerdings dürfe hierfür das Wasser nicht aufgestaut werden. Auch im Landkreis Emmendingen wurde die Entnahme eingeschränkt. Bisher kein Verbot im Kreis Lörrach und im Schwarzwald-Baar-Kreis Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird die Lage zurzeit beobachtet. Sollten Niederschläge ausbleiben, könnten auch dort entsprechende Verordnungen beschlossen werden. Im Landkreis Lörrach gilt ein solches Verbot nicht. Deutscher Wetterdienst: Zu warm in der Region Freiburg Laut Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst war es in der Region Freiburg dieses Jahr bislang drei Grad wärmer als im langjährigen Mittel. "Bisher ist es deutlich zu warm in der Region", so Kirsche weiter. Auch wenn es im Frühjahr viel geregnet hatte, seien die oberen Bodenschichten im Mai und Juni ausgetrocknet worden. Kirsche erwartet, dass es zwischen Juli und September bis zu 20 Prozent weniger regnen wird als normal. Für die Landwirtschaft ist das laut Kirsche keine gute Nachricht.