Werden Wölfe im Schwarzwald bald abgeschossen?

Wölfe können nur geschossen werden, wenn sie zwei wolfsabweisende Zäune oder andere Schutzhindernisse überwinden. Nun gibt es Änderungen im Herdenschutz.

Thomas Riesterer hat rund 100 Bio-Weiderinder auf dem Schauinsland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Er ist Selbstvermarkter: Seine Kundinnen und Kunden holen das Fleisch direkt vor Ort ab und können sich so von der tierfreundlichen Haltung selbst überzeugen. Daher war er gespannt auf das, was Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch auf der Veranstaltung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, kurz BLHV, in St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu sagen hatte.

Gemeinsam mit Vertretern des Ministeriums und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) stellte der Landwirtschaftsminister den neuen "Managementplan Wolf" des Umweltministeriums vor. Danach werden nun auch ausgewachsene Rinder unter Schutz gestellt. Festgelegt ist darin auch, ab wie vielen gerissenen Rindern, ein sogenannter schadstiftender Wolf entnommen - also abgeschossen - wird.

Neuer Wolfsmanagementplan vorgestellt

Das neue Konzept betrifft damit auch den Landwirt Riesterer und seine Rinderherde. Im Vorfeld hatte er gemischte Gefühle. Kann das wirklich die Lösung sein? Interessant und vielschichtig sei die Veranstaltung gewesen. Einerseits. Anderseits wären aber auch wieder die typischen Klischees bedient worden, berichtet der Landwirt. Landwirte, die polemisch werden und Ämter, die nicht rechts und links schauen. Das sei frustrierend gewesen. Mal wieder. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr über Zaunbau reden", so Riesterer.

Ausgewachsene Rinder in Wolfsmanagementplan aufgenommen

Ein Wolf kann nur geschossen werden, wenn er zweimal wolfsabweisende Zäune oder andere schutzbietende Hindernisse überwindet. Ohne wolfsabweisende Maßnahmen wird es nie eine rechtliche Grundlage geben für eine Tötung. Nun, da auch die ausgewachsenen Rinder in den Wolfsmanagementplan aufgenommen sind, wurde die rechtliche Grundlage dafür geschaffen. Vorher galt sie nur für Kälber und kleine Nutztiere, wie Schafe und Ziegen.

"Wir sind in diesem Prozess drin, wenn es die Lösung bringt, bin ich froh, aber als Praktiker bin ich kritisch."

Links ein Wolfsrüde, rechts eine Wölfin - so analysieren Wolfsexperten das Foto, das am 13. Februar nahe des Schluchsees im Kreis Waldshut gemacht wurde. Um welche Tiere genau es sich handelt, könnten nur Genspuren verraten. FVA

"Schluchseewolf" könnte getötet werden

Mit der neuen Regelung sei die rechtliche Grundlage geschaffen worden, so ein Insider gegenüber dem SWR, den sogenannten Schluchseewolf abschießen zu können. Also jenen Wolf, der schon mehrere ausgewachsene Rinder angegriffen und auch getötet hat. Und dies könne durchaus schnell der Fall sein.

Gleichzeitig seien mit dem neuen Management auch die Anforderungen an den wolfsabweisenden Zaun gesunken. War es bisher ein Zaun mit sechs Litzen - also Drahtseile, durch die Strom fließt - sind es bei den ausgewachsenen Rindern nur noch drei. Allerdings sind dies sogenannte Flatryzäune, also Zäune mit bunten Bändern, die eine abschreckende Wirkung auf den Wolf haben sollen. Ist er doch zu neugierig und nähert sich, bekommt er zusätzlich einen Stromschlag. Er verbindet also die visuelle Abschreckung mit einer schmerzhaften Erfahrung.

Das sagte der baden-württembergische Landwirtschaftsminister dem SWR zum neuen Wolfsmanagement:

Zweifel bleiben bestehen

Was den BLHV-Präsidenten Bernhard Bolkart und Landwirt Thomas Riesterer vereint, sind ihre fortwährenden Zweifel. Beide können sich nur schwer vorstellen, dass Wolf und Weidetierhaltung Hand in Hand gehen. Zumindest nicht in einer Kulturlandschaft, wie hier im Schwarzwald mit Steillagen, Wanderwegen und kleinen bäuerlichen Betrieben, die eh schon am Rande der Kapazität arbeiten. Und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und nun müsse man auch noch Zäune an verschiedenen Orten setzen, weil die eine Weide abgegrast ist und die Tiere zur nächsten ziehen müssen.

"Es gibt viel Diskussionsbedarf. Wir werden in den nächsten Jahren neue Erkenntnisse gewinnen müssen."

Auch für Thomas Riesterer sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, die Tatsache, dass die Rinder nun eher in geschlossenen Verbänden auf der Weide sein sollen mit wehrhaften Alttieren in der Herde. Das könnte der Bioland-Diversitätsrichtlinie widersprechen, so Riesterer. Danach müssen die Tiere nämlich genügend Platz auf der Weide haben. Bei kleineren Parzellen - um eben eine kompakte Herdenführung als Schutz gegen den Wolf zu haben - könnte das eben eventuell nicht mehr gewährleistet sein.

Trotzdem - oder gerade deswegen - hat er sich für das vierjährige Pilotprojekt beworben. "Wir wollen uns nicht verschließen", sagt Familienvater Riesterer. Ausgesuchte Betriebe sollen ihre Rinderherden in dem Projekt mit Lamas und Eseln schützen.

Sind wolfsfreie Zonen die Lösung?

Thomas Riesterer will den Stresstest machen. Er sagt aber auch, wenn das neue Management auch wieder nichts bringt, müsse man das auch zugeben können und nicht wieder irgendwelche Verbesserungen anpreisen. Dann müsse etwas ganz anderes her. Die wolfsfreien Zonen zum Beispiel. Das sind Zonen, in denen jeder Wolf, der sich dort niederlässt, abgeschossen wird. Egal, ob er was angestellt hat oder nicht.

Doch dafür müsste EU und Bundesrecht geändert werden, unterstreicht BLHV-Präsident Bernhard Bolkart. Große Hoffnungen sieht er dafür nicht.

„Das ist momentan nicht mehrheitsfähig in Deutschland.“

Der Wolf ist in der EU streng geschützt.