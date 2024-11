Sie sind frischgebackene Müllerinnen und Müller und jeweils die besten ihres Jahrgangs. In der Rubinmühle in Lahr treten sie gegeneinander an. Dabei kommt es vor allem auf Präzision an.

In Lahr (Ortenaukreis) wurde am Freitag der beste Müller beziehungsweise die beste Müllerin gesucht - beim Wettbewerb MühlenMasters 2024. Anton Welzhofer ist einer von zwölf Müllerinnen und Müller, die gegeneinander antreten. Gastgeber der diesjährigen "MühlenMasters 2024" ist die Rubin Mühle in Lahr-Hugsweier. Allein schon die Teilnahme sei für Welzhofer eine Ehre, sagt er. Denn: Eingeladen werden nur die besten Gesellinnen und Gesellen eines Azubi-Jahrgangs - aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Anton Welzhofer (re.) will bester Müller werden. Bei den MühlenMasters 2024 stellte er sein Können in der Rubinmühle in Lahr unter Beweis. SWR Viola Maury

Anton Welzhofer war Müller-Azubi in der Rubinmühle in Lahr

Am Tag vor dem Wettkampf war Anton Welzhofer noch relativ entspannt. Vor allem habe er sich darauf gefreut, alte Bekannte wiederzusehen - Kollegen aus der Rubinmühle oder Azubis, mit denen er in Stuttgart an der Berufsschule Blockunterricht hatte, sagte der 20-Jährige.

Seine dreijährige Handwerksausbildung zum Verfahrenstechnologen Mühlen- und Getreidewirtschaft, Fachrichtung Müllerei, hat der gebürtige Allgäuer in der Rubinmühle in Lahr-Hugsweier absolviert. Im Juni hat er dann seinen Abschluss gemacht - Note 1,8.

SWR Aktuell berichtete im März 2023 über die Müller-Ausbildung in der Lahrer Rubinmühle:

Inspiriert zu der Ausbildung habe ihn sein Opa, der auch Müller war, so Welzhofer. Am Beruf gefällt dem 20-Jährigen vor allem die Vielseitigkeit - vom Büro bis Schwerstarbeit sei alles mit dabei. Außerdem sei es ein nachhaltiger Beruf und das schon seit tausenden von Jahren, sagt Welzhofer. Seit einem Monat studiert er nun Betriebswirtschaft in Regensburg. Nach seinem Studium will er aber wieder als Müller arbeiten.

Beim Wettkampf ist von den Müllern Präzision gefragt

Der Tag der Wahrheit bei seinem ehemaligen Ausbilder in Lahr: Trotz starker Konkurrenz war Anton Welzhofer guter Dinge, aber natürlich auch ein bisschen nervös. Schon morgens um sieben Uhr ging der Wettkampf los. Welzhofer und die anderen Gesellinnen und Gesellen müssen sich an sechs Stationen beweisen. Sie müssen zum Beispiel Maschinen einstellen, modernste Steuerungstechnik beherrschen, Rohstoffe im Labor untersuchen oder Mischfutterkomponenten bestimmen können.

In der Rubinmühle in Lahr-Hugsweier im Ortenaukreis traten am Freitag die zwölf besten Müllerinnen und Müller des diesjährigen Ausbildungsjahrgangs gegeneinander an. SWR Viola Maury

Dabei gehen die Kandidatinnen und Kandidaten von Station zu Station. An jeder wartet ein Prüfer auf sie und schaut ihnen bei dem, was sie tun, über die Schulter. Am Nachmittag dann die Entscheidung der Jury: Kam der beste Müller vergangenes Jahr aus Bayern, geht der Preis dieses Jahr in die Schweiz. Bester Müller wurde dieses Jahr Hermann Jakob Gürtler von der Groupe Minoteries SA aus Goldach in der Schweiz. Ursprünglich kommt der Gürtler aber aus Baden-Württemberg und will auch wieder dahin zurückkehren.

Für Anton Welzhofer hat es nicht ganz gereicht. Er hat es nicht unter die ersten drei geschafft. Trotzdem freue er sich für alle, die dabei waren: "Glückwunsch an die Gewinner."

Anton Welzhofer (re.) hat seine Handwerksausbildung zum Verfahrenstechnologen, Fachrichtung Müllerei, in der Rubinmühle in Lahr-Hugsweier gemacht. SWR

Wettbewerb ist auch Werbung fürs Handwerk

Bei den MühlenMasters gehe es nicht nur darum, den besten Nachwuchsmüller oder die beste Nachwuchsmüllerin zu finden, so der Verband Deutscher Mühlen. Es soll auch auf das Handwerk aufmerksam gemacht werden. Denn Müllerinnen und Müller stellen unter anderem Grundnahrungsmittel her, die jeder von uns zum Leben braucht. Laut dem Verband schließen pro Jahr etwa 80 Personen die Ausbildung zum Verfahrenstechnologen Mühlen- und Getreidewirtschaft an einer der beiden bundesdeutschen Berufsschulen in Stuttgart und Wittingen (Niedersachsen) erfolgreich ab.

Die MühlenMasters sind Teil der Deutschen Meisterschaften im Handwerk, den "German Craft Skills" des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).