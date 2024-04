Das Polizeipräsidium Freiburg hat 2023 deutlich mehr Straftaten verzeichnet als im Vorjahr. Stadt und Land vertiefen ihre Sicherheitspartnerschaft und schaffen zusätzliche Stellen.

Rund 80 000 Straftaten und damit 18 Prozent mehr als im Vorjahr registrierte die Polizei in der Stadt Freiburg und den Landkreisen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut-Tiengen. Damit ist die Kriminalität laut Statistik in der Freiburger Region sehr viel stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt (+ 7 Prozent).

Mehr Tötungsdelikte und Häusliche Gewalt

Sogenannte Straftaten gegen das Leben wie Mord und Tötung gab es so viel wie in den vergangenen zehn Jahren nicht: 49 Fälle, von denen 26 vollendet wurden. Ein überwiegender und steigender Anteil der Tatverdächtigen ist deutsch. Auch wenn es in absoluten Zahlen wenige Fälle sind, werden viele Polizistinnen und Polizisten mobilisiert, um sie aufzuklären, so Nico Schuster, Leiter der Kriminalpolizeidirektion.

"Bei diesen Straftaten wird die gesamte Polizei hochgefahren."

Es gab ähnlich viele Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung (1465), darunter Vergewaltigungen, wie im vergangen Jahr. Die Fälle von Partnergewalt sind dagegen gestiegen. Mit anderen Institutionen arbeitet das Polizeipräsidium in der Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt zusammen.

Weniger Drogen, dafür mehr Diebstähle

Insbesondere wurden sehr viel mehr Verstöße gegen das Ausländerrecht registriert. Dabei spielt die Nähe zur Schweizer Grenze eine Rolle, an der im vergangenen Jahr die Kontrollen verstärkt wurden. Zieht man diese Straftaten ab, ist die Anzahl der Straftaten erstmalig wieder höher als 2017.

Außerdem gab es mehr Straftaten im öffentlichen Raum. Die Zahl der Diebstähle stieg um 4.000 im Vergleich zu 2022. Weniger Straftaten gab es hingegen bei Vermögens- und Fälschungsdelikten und bei der Rauschgiftkriminalität. Abgesehen von ausländerrechtlichen Fällen stieg der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger um 4,6 Prozentpunkte auf knapp 45 Prozent.

Gründe: wegfallende Corona-Beschränkungen und Zuwanderung

Polizeivizepräsident Matthias Zeiser sieht mehrere Gründe für die steigenden Fallzahlen. 2023 war das erste Jahr ohne Corona-Beschränkungen, Kriminelle hätten so mehr Gelegenheiten gehabt, Taten zu verüben. Auch die Inflation und wirtschaftliche Sorgen der Menschen würden zu mehr Straftaten führen. Außerdem seien insgesamt mehr Menschen eingewandert, die möglicherweise Gewalterfahrungen und prekäre Lebensbedingungen mitbringen. Unter ihnen sind auch besonders viele junge Männer. Diese Gruppe begeht auch gesamtgesellschaftlich die meisten Straftaten.

Verdopplung des kommunalen Vollzugsdienst und mehr Polizisten

Um weiter für eine sichere Region zu sorgen, soll das Polizeipräsidium um mehr als 100 Stellen verstärkt werden. Die Stadt Freiburg will auch die seit 2017 bestehende Sicherheitspartnerschaft mit dem Land und der Polizei fortführen und ausweiten. Der kommunale Vollzugsdienst wird dafür verdoppelt, teilte die Stadt mit. Ziel der Partnerschaft sei unter anderem, die Drogen- und die Jugendkriminalität einzudämmen. Dafür sind in Lörrach und Freiburg Häuser des Jugendrechts geplant, nach dem Vorbild eines bereits bestehenden in Waldshut.

"Wir leben in Freiburg weiterhin in einer sehr sicheren Stadt, und in Deutschland in einem sicherem Land."

Polizeivizepräsident Matthias Zeiser betonte auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger keine allzu großen Sorgen machen müssten. Straftaten wie ohne Ticket zu fahren oder einfache Diebstähle seien kriminell, aber machten das Leben nicht unsicherer.