Es sollte eine normale Verkehrskontrolle werden. Am Ende war ein Polizist schwer verletzt. Fuhr ein Mann den Beamten absichtlich an - aus Verachtung für den Staat?

Weil er absichtlich einen Polizisten umgefahren haben soll, muss sich von Montag an ein mutmaßlicher "Reichsbürger" aus dem Kreis Lörrach vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht verantworten. Die Anklage wirft dem 62 Jahre alten Mann aus Efringen-Kirchen unter anderem versuchten Mord vor. Er soll bei einer Verkehrskontrolle im Februar den Polizisten gezielt umgefahren und in Kauf genommen haben, dass er den Beamten tödlich verletzt.

Polizist leidet an posttraumatischer Belastungsstörung

Die Anklage stellt den Fall so dar: Wegen seiner auffälligen Fahrweise hatte die Polizei den Mann damals bei Efringen-Kirchen kontrollieren wollen. Dieser flüchtete zunächst, die Polizei stellte ihn dann aber. Als einer der Beamten auf das Auto des Angeklagten zuging, gab dieser Gas und fuhr den Polizisten um.

Der Beamte wurde zunächst auf die Motorhaube und dann auf den Boden geschleudert und erlitt dabei eine Gehirnblutung. Er leide noch heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung und sei fortdauernd dienstunfähig, heißt es von der Anklage.

Angeklagter soll Reichsbürger sein

Die Bundesanwaltschaft hatte im August Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Sie geht von versuchtem Mord aus. Der Mann soll aus seiner politischen Gesinnung heraus gehandelt haben. Laut Bundesanwaltschaft soll er der Reichsbürger-Szene angehören und die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Deshalb erkenne er die Befugnisse etwa von Polizisten nicht an. Der 62-Jährige soll sich selbst als "Bundesstaatsangehöriger des Herzogtums Baden" sehen. Als er dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden sei, so die Anklage, habe der Mann erklärt, dass der Richter nicht das Recht habe, ihn festzusetzen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatten die Ermittler außen an der Wohnungstür einen Hinweis des Mannes entdeckt, dass er gewaltbereit sei, sollten Beamte versuchen, seine Wohnung zu betreten. Passanten in seinem Heimatort beschrieben den Angeklagten nach der Tat im Gespräch mit dem SWR als unauffällig.

Wegen der besonderen Bedeutung des Falls hatte die Bundesanwaltschaft übernommen, und die klagt in Baden-Württemberg in der Regel vor dem Oberlandesgericht Stuttgart an. Für den Prozess sind bislang 15 Verhandlungstage angesetzt.