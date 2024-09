per Mail teilen

Ein Mobilkran durchbricht bei St. Märgen die Leitplanke und fährt

unkontrolliert eine Böschung hinab. Die Feuerwehr rettet den Fahrer aus

der Kabine.

Ein Kranwagen ist am Freitagabend bei St. Märgen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald von der Straße abgekommen und hat sich dann mehrmals überschlagen. Der 57-jährige Fahrer war auf der Spirzen-Strecke talwärts unterwegs. In einer Kurve durchbrach das 90 Tonnen schwere Kranfahrzeug die Leitplanke, stürzte eine Böschung hinunter und blieb völlig zerstört in einem Bachlauf liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Es bestand zunächst akute Lebensgefahr.

Feuerwehr befreit Schwerverletzten aus Fahrerkabine

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, wie es weiter hieß. Feuerwehrleute hatten ihn zuvor aus der Fahrerkabine gerettet. Die Straße war über Stunden voll gesperrt.