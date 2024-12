Silber für deutsches Team bei Tauzieh-WM

Eines der größten Events der Tauzieh-Welt kommt in diesem Jahr erstmals nach Deutschland. Im altehrwürdigen Seppl-Herbeger--Stadion am Mannheimer Alsenweg kämpfen die besten Teams aus aller Welt um die Weltmeister-Titel in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Insgesamt geben sich in Mannheim 26 Nationen die Ehre. Diese WM ist vor allen Dingen auch eine Gelegenheit der Randsportart mehr Popularität zu verleihen.