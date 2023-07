Künstliche Intelligenz in der Schule

ChatGPT fordert Schulen heraus. Das Friedrich-Gymnasium in Freiburg will das Thema offensiv angehen und jetzt in allen Fächern mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten.

Physikunterricht der 10a am Friedrich-Gymnasium in Freiburg. Die Schülerinnen und Schüler sitzen an Tablets und tippen. Sie sollen die KI-App ChatGPT dazu bringen, ihnen die Newtonschen Gesetze zu erklären - und zwar aus der Sicht von Isaac Newton höchstpersönlich. Das funktioniert auch - allerdings mit Einschränkungen. Physiklehrer Patrick Bronner baut schon seit einem halben Jahr ChatGPT in seinen Unterricht ein. Jetzt hat die Schule beschlossen: Ab kommendem Jahr sollen alle Lehrerinnen und Lehrer mit der künstlichen Intelligenz arbeiten. Neue Software ermöglicht Datenschutz Das Gymnasium hat eine Software angeschafft, die den datenschutzkonformen Umgang mit ChatGPT möglich macht. Die Fragen werden an einen Server geschickt und von dort an die KI. Damit bleibt geheim, wer was fragt. Die Anschaffung hat mehr als 2.000 Euro gekostet. Schon seit sechs Jahren arbeiten die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Gymnasiums mit Tablets. SWR Die Möglichkeiten, künstliche Intelligenz im Unterricht einzusetzen, sind vielfältig. Wichtig sei dabei aber auch, auf Risiken und Probleme hinzuweisen, betont Bronner. "Die Realität sieht so aus, dass ganz viele Passagen in Chat GPT falsch sind. Deswegen nutzen wir ChatGPT so, dass die Schülerinnen und Schüler Fehler aufdecken mit ihrem Fachwissen." Viele Schüler nutzen ChatGPT Bei den Schülerinnen und Schülern kommt der Unterricht mit der KI gut an. Die meisten von ihnen nutzen ChatGPT ohnehin privat. Sie generieren Bilder für Präsentationen oder lassen sich Stichworte für Texte geben. "Ich sehe es als Chance, dass ich noch anspruchsvollere Dinge lernen kann, weil die Drecksarbeit von der KI übernommen wird." Künstliche Intelligenz kein Lehrer-Ersatz ChatGPT sei keine Lösung für den Lehrermangel, stellt Lehrer Bronner klar. "Weil das Wichtigste im Unterricht der Lehrer und die Lehrerin vorne im Klassenzimmer sind, die die Schüler motivieren, die empathisch reagieren, die ein gutes Lehrer-Schüler-Gespräch führen." Kultusministerium fordert KI im Unterricht Die Einführung der künstlichen Intelligenz war im Lehrerzimmer nicht unumstritten. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer haben noch nicht damit gearbeitet. Nach den Sommerferien soll sich das aber ändern. Das Kultusministerium hatte schon im Februar Schulen aufgefordert, künstliche Intelligenz im Unterricht zu behandeln. Die entsprechende Ausstattung müssen die Schulen aber bislang selbst beschaffen.