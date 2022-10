Katrin Lang aus Ebringen will Deutsche Weinkönigin werden

Katrin Lang aus Ebringen steht im Finale der Wahl zur Deutschen Weinkönigin. Das Fernsehpublikum darf erstmals mitentscheiden. Die Krone könnte erneut nach Südbaden gehen.

Die 23-jährige Katrin Lang aus Ebringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat die besten Voraussetzungen, Deutsche Weinkönigin zu werden. Sie ist im Markgräflerland im Weinbau groß geworden, hat das Winzerhandwerk gelernt und noch einen Bachelorabschluss in Weinbau und Oenologie draufgesetzt.

"Mein ganzes Leben dreht sich um den Wein. Ich möchte jungen Menschen zeigen, dass der Beruf des Winzers oder der Winzerin ein total spannender, vielseitiger und grüner Beruf ist."

Die Finalistin Katrin Lang umringt von ihren Fans SWR Lara Trunz

Das Publikum entscheidet im großen Finale

Acht Bewerberinnen um den Titel gab es in diesem Jahr, fünf von ihnen haben die Fachjury im Vorentscheid mit ihren Weinkenntnissen überzeugt. Im Finale am 30. September gibt es eine Neuerung: Das Publikum entscheidet mit. Erst wählt die Jury die letzten drei Finalistinnen. Welche von ihnen schließlich zur Deutschen Weinkönigin gekrönt wird, entscheidet das Publikum der Fernsehsendung, des Livestreams und im Saal in Neustadt an der Weinstraße.

Die Badische Weinkönigin Katrin Lang findet diese neue Regelung richtig:

"Es ist schön, dass die Entscheidung jetzt offen ist. Wir wollen ja auch Sprachrohr für die Verbraucher sein."

Rückenwind aus der Heimat

Die heimatverbundene Winzerin hat sich mit ihrer Wahl zur Badischen Weinkönigin 2021 qualifiziert, bei der diesjährigen Wahl zur Deutschen Weinkönigin anzutreten. Bei beiden Wahlen stand ihr Heimatort Ebringen stets fest hinter ihr. Ganz Ebringen und auch die umliegenden Gemeinden fieberten mit, sagt sie.

"Falls ich am Freitagabend gewinnen sollte, wird es das ein oder andere Fest geben, wo wir die Korken knallen lassen werden."

Amtszeit von Sina Erdrich endet

Im vergangenen Jahr wurde die 73. Königin gekrönt. Mit Sina Erdrich aus Durbach (Ortenaukreis) konnte sich eine Badenerin den Titel sichern.

Ob auch die nächste Deutsche Weinkönigin aus Südbaden stammen wird, zeigt sich am 30.09 um 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen.