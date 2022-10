Katrin Lang aus Baden ist die neue Deutsche Weinkönigin

Die Wahl der Deutschen Weinkönigin ist entschieden: Siegerin ist Katrin Lang aus Baden. Erstmals kam es bei der Wahl auf die Zuschauer an - diese konnten im Finale mitentscheiden.

Wie im Vorjahr setzte sich die Vertreterin der Weinanbauregion Baden gegen vier Mitbewerberinnen aus Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durch. Die 23 Jahre alte Katrin Lang stammt aus Ebringen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und löst die bisherige Weinkönigin Sina Erdrich ab, die ebenfalls aus dem Anbaugebiet Baden kommt.

Neue Weinprinzessinnen sind Juliane Schäfer aus Rheinhessen und Luise Böhme aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut.

"Ich realisiere das erst, wenn ich morgen früh die Krone sehe"

"Ich widme die Krone meiner Heimat Baden und meiner Familie - und meiner Oma, die mich zum Weinbau gebracht hat", sagte Winzerin Katrin Lang nach ihrem Sieg am Freitagabend. "Ich glaube, ich realisiere das erst, wenn ich morgen früh die Krone sehe." Die Kandidatinnen seien ein tolles Team gewesen. "Ich hätte es jeder gegönnt", so Lang.

Drei Rheinland-Pfälzerinnen im Finale

Beim Vorentscheid vor einer Woche hatten sich drei Gebietsweinköniginnen aus Rheinland-Pfalz für das Finale qualifiziert: Mariella Cramer (Ahr), Sophia Hanke (Pfalz), und Juliane Schäfer (Rheinhessen). Außerdem waren Katrin Lang (Baden) und Luise Böhme (Saale-Unstrut) dabei.

Die fünf Kandidatinnen mussten im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem Weinsorten bei einer Blindverkostung erkennen und Schlagfertigkeit unter Beweis stellen.

Historisch: Zuschauer entschieden erstmals die Wahl

Diesmal konnten alle Zuschauerinnen und Zuschauer der Fernsehsendung, des Livestreams oder im Saal in Neustadt an der Weinstraße über die neue Weinkönigin mitbestimmen. Sie wählten zwischen den drei Kandidatinnen, die von der Jury in einer ersten Abstimmung vorausgewählt worden waren: Katrin Lang, Juliane Schäfer und Luise Böhme. Die Wahl erfolgte per Handy, Tablet oder Laptop über das Abstimmungstool meinSWR.

Glückwünsche von Malu Dreyer und Daniela Schmitt

"Mit Katrin Lang haben Jury und Zuschauer eine hervorragende Wahl für die deutsche Weinwirtschaft getroffen", teilten die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit. "Wir freuen uns, dass mit Juliane Schäfer als Prinzessin auch eine Rheinland-Pfälzerin als wunderbare Repräsentantin für den deutschen Wein in der Welt ausgewählt wurde."

Botschafterin der Branche

Die Deutsche Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche und vertritt rund 15.000 deutsche Winzer ein Jahr lang bei vielen Terminen auch im Ausland. Die "First Lady des Rebensafts" wirbt auf diese Weise seit 1949.