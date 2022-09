SWR überträgt live: Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt

Am Freitag findet das Finale der Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße statt. Unter den fünf Finalistinnen ist auch die Pfälzer Gebiets-Weinkönigin Sophia Hanke. Erstmals dürfen die Zuschauer mit abstimmen.

Seit 1949 wurde die Deutsche Weinkönigin stets von einer Jury aus 70 Weinexperten bestimmt. In diesem Jahr ist es zum ersten Mal anders: Am Freitagabend wird die Jury nur eine Vorauswahl treffen. Danach dürfen die Zuschauer vor den Bildschirmen und in der Halle abstimmen.

Pfalz-Weinkönigin Sophia Hanke ist im Finale

Mit im Finale dabei sind die Weinköniginnen aus Baden, Rheinhessen und dem Gebiet Saale-Unstrut. Außerdem hat ist die Rheinland-Pfälzerin Mariella Cramer, die Weinkönigin von der Ahr, unter den Finalistinnen. Und auch die 26 Jahre alte Pfälzer Weinkönigin Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau hatte sich am vergangenen Wochenende beim Vorentscheid qualifiziert.

Seit 1949 sind bisher zehn Mal Pfälzer Weinköniginnen zur Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Die letzte Pfälzerin, Janina Huhn, holte sich 2014 die deutsche Krone und kam aus Bad Dürkheim. Die Wahl findet traditionell in Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz statt.

SWR überträgt die Wahl der Deutschen Weinkönigin

Das Finale wird heute Abend ab 20:15 Uhr live aus dem Neustadter Saalbau im SWR-Fernsehen und per Livestream im Internet übertragen. Für eine Königin abstimmen kann man über die Webseite meinswr.de am Handy, Tablet oder am Laptop. Dort wird am Freitag die Abstimmungsmöglichkeit freigeschaltet.