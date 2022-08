Das wenige Wasser, das die Dreisam zur Zeit führt, ist viel zu warm. Deshalb ist dort der erste Kaltwasserpool Freiburgs für Fische ausgebaggert worden. Er soll die Tiere retten.

Am Montag ist in der Dreisam der erste Kaltwasserpool Freiburgs ausgebaggert worden. Der Fluss führt wegen der anhaltenden Trockenheit wenig Wasser. Und das Wasser, das noch im Bett ist, ist für Fische viel zu warm. Deshalb soll der bis zu zwei Meter tiefe Kaltwasserpool zum Rückzugsort für Fische werden. Während in der Dreisam aktuell die Fische belastende 27 Grad gemessen werden, liegt die Temperatur in der Vertiefung bei 22 Grad. Der Grund für den Temperaturunterschied ist der kalte Zufluss eines Baches.

Vorsicht war geboten bei den Baggerarbeiten, weil im Untergrund ein Trinkwasserleitungsrohr liegt SWR Marleen Beisheim

Fischereiverband besorgt

Claudio Schill ist Bezirksreferent vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg. Er hat die Ausbaggerung des zwei Meter tiefen Beckens in der Dreisam mit angestoßen. Er freut sich, dass eine Stelle gefunden wurde, in der tatsächlich noch ein Eintritt von Kaltwasser in die Dreisam durch einen Zulauf stattfindet.

Der Kaltwasserpool am Zulauf der Dreisam wird ausgehoben SWR Marleen Beisheim

Ökologische Aufwertung

"Wir haben den Zulauf im Endeffekt ökologisch aufgewertet, indem wir ihn einmal mit Flussbausteinen verblockt haben, sodass die Fische in diesem Bereich Unterstände finden."

Claudio Schill überwacht den Erfolg der Baggerarbeiten SWR Marleen Beisheim

Momentan wird geprüft, ob weitere Kaltwasserbereiche in der Dreisam ausgebaggert werden können. Erst vergangene Woche wurde in der Rench im Ortenaukreis ein Rückzugsort für Fische im Bachlauf geschaffen.