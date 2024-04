Drei Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekickt und heute Abend im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FCK: Kai Brünker aus Villingen-Schwenningen will mit Saarbrücken Pokalgeschichte schreiben.

Den 12. März 2024 wird Kai Brünker für immer in Erinnerung behalten. In der 93. Minute schießt der 29-Jährige aus Villingen-Schwenningen den FC Saarbrücken ins DFB-Pokal-Halbfinale. Jetzt, an diesem Dienstagabend, steht erneut ein entscheidendes Spiel an. Brünker und der 1. FC Saarbrücken könnten ihr Pokalmärchen fortsetzen. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern winkt das Finale am 25. Mai in Berlin.

Märchenhafte Pokalsaison für Brünker und Saarbrücken

Es ist eine Geschichte, wie sie nur der Pokal schreibt. Kai Brünker und der 1. FC Saarbrücken stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Drittligist hat auf dem Weg dahin drei Bundesligisten aus dem Pokal geschossen. Für den FC Bayern München (2. Runde), Eintracht Frankfurt (Achtelfinale) und Borussia Mönchengladbach (Viertelfinale) endete die Reise jeweils im Saarland. Gegen Mönchengladbach wurde Brünker mit dem 2:1 in der Nachspielzeit zum Saarbrücker Pokalhelden.

Tod des Vaters - schwerer Schicksalsschlag für Brünker

Doch hinter Brünker liegen auch schwere Jahre. Weihnachten 2022 verschwand sein Vater spurlos. Erst im März des folgenden Jahres fanden Spaziergänger die Leiche von Dirk Brünker am Ufer der Brigach in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Trotz intensiver Suche von Polizei und Freunden blieb er unauffindbar. Die Polizei vermutet einen Unfall. Im Mai letzten Jahres sprach Brünker in einem SWR-Interview mit dem SWR über diese emotionale Zeit.

Nächste Sensation gegen den 1. FC Kaiserslautern?

Sportlich möchte Kai Brünker an diesem Dienstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern für eine Sensation sorgen. Nur noch ein Sieg fehlt dem 1. FC Saarbrücken zum DFB-Pokalfinale am 25. Mai in Berlin. Die Ausgangslage: Saarbrücken geht als Außenseiter in das Spiel gegen den Zweitligisten. Aber damit sind die Saarländer in dieser Saison, zumindest im DFB-Pokal, bisher sehr erfolgreich gewesen. Anpfiff im Saarbrückener Ludwigsparkstadion ist um 20:45 Uhr.