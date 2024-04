Nach Dauerregen: Pokal-Halbfinale zwischen Saarbrücken und dem FCK findet wohl statt

per Mail teilen

Trotz des zuletzt starken Regens kann das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FCS und dem 1. FC Kaiserslautern wohl stattfinden - das letzte Wort aber hat der Schiedsrichter.

Aufatmen vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstagabend (20.45 Uhr, live im Ersten): Die Partie zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern wird trotz des zuletzt lädierten Rasens im Ludwigspark wohl ausgetragen. Wie die Stadt Saarbrücken am Dienstag mitteilte, sei der Rasen in einem ordentlichen Zustand. Man gehe davon aus, dass gespielt werden wird, hieß es von der Pressestelle.

Am Montag hatte eine letzte Platzbegehung stattgefunden. Am Spieltag selbst war keine weitere Kontrolle seitens der Stadt anberaumt. Es werde den normalen Programmablauf geben, hieß es. Das letzte Wort vor dem Spiel hat jedoch der Schiedsrichter.

Rasen im Fokus

Aktuell scheint es das Wetter gut mit beiden Mannschaften und den Fans zu meinen. Zwar hatte es am Montag nach der Platzbegehung noch einmal geregnet, aber am Spieltag sollte es weitgehend trocken bei bedecktem Himmel bleiben.

Im Februar war das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach kurzfristig abgesagt worden, weil der Rasen im Ludwigspark unbespielbar war. Als die Partie einige Wochen später nachgeholt wurde, regnete es wieder. Auch über Ostern hatte es in der saarländischen Landeshauptstadt immer wieder geregnet.