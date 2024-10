Geldautomat im Glottertal gesprengt

Im Glottertal ist in der Nacht auf Montag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter sind auf der Flucht.

Ein lauter Knall am frühen Morgen: In Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Geldautomat gesprengt worden. Das hat die Polizei dem SWR bestätigt. Von der betroffenen Freiburg-Nördlicher Breisgau hieß es am Mittwochnachmittag, dass sie davon ausgehe, dass die Täter kein Geld erbeuten konnten.

Der Fotograf Bernhard Würzburger lebt im Glottertal und hat das Ausmaß der Sprengung festgehalten. Bernhard Würzburger

Schaden am Gebäude enorm

Die Explosion hat größere Schäden am Gebäude der Sparkasse verursacht. Wie hoch hier der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Menschen, die in den oberen Stockwerken des Gebäudes leben, mussten ihre Wohnungen aber nach der Sprengung am frühen Morgen verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll mindestens eine männliche Person mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet sein, so die Polizei am Montagnachmittag. Der Mann sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine Art Skimaske getragen. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Sprengung von Geldautomaten kein Einzelfall in Südbaden

Die Sprengung in Glottertal ist aber keine Außnahme in Südbaden. Seit über einem Jahr kommt es beinahe monatlich zu Sprengungen beziehungsweise versuchten Sprengungen. So sprach die Polizei im April von einer Serie. Laut SWR-Information wurden in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Emmendingen im April drei Geldautomaten gesprengt - auch im Juni gab es in den Kreisen drei Sprengungen. Hinzu kommen einzelne Fälle im Landkreis Waldshut, unweit der schweizerischen Grenze.

Und auch im August und September gab es wieder zwei Fälle: einen in Sasbach (Kreis Emmendingen) und einen anderen rund 30 Kilometer weiter in Kehl (Ortenaukreis).

Was wird gegen die Sprengungen von geldautomaten unternommen?

Geldautomaten in Deutschland nahe der französischen Grenze stehen besonders im Visier krimineller Banden. Denn die Automaten in Frankreich machen es den Banden schwer: Sie bespritzen die Geldscheine im Falle einer Explosion mit Tinte - in Deutschland ist das aber noch nicht die Regel. Die Sparkassen Markgräflerland und Freiburg-Nördlicher Breisgau sowie die Volksbank Lahr ändern das gerade: Sie bauen bei ihren Automaten aktuell solche Einfärbesysteme ein, die die Banknoten bei einer Sprengung unbrauchbar machen. Eine Methodik, die wie in Frankreich auch in den Niederlanden bereits weit verbreitet ist. Um Geldautomatensprenger abzuhalten, bleiben die Foyers von Banken außerdem mittlerweile abends verschlossen, teils werden auch Automaten ganz abgebaut. Allein die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau hat im September eine Million Euro in die Sicherheit von Automaten gesteckt.