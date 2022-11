Fasnacht: Was am 11.11. in Südbaden los ist

In den Fasnachtshochburgen in Südbaden wird am 11.11. die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Hier ein Überblick, wo das närrische Treiben beginnt.

Lörrach

Im Dreiländereck wird die Fasnacht von der Lörracher Narrenzunft traditionell um 11:11 Uhr mit dem "Schnägge-Esse" im Gasthaus der Brauerei "Lasser" eingeläutet. Dazu tragen die Zunftmeister sowohl hintersinnige als auch deftige Verse vor. Verspeist werden dann Weinbergschnecken in Kräutersauce. Denn neben Frosch und "Güggel" (Huhn) ist die Schnecke eines der drei Symboltiere der Lörracher Fasnacht und steht für den Lörracher Ortsteil Tüllingen, der durch den Weinbau geprägt ist.

Weinbergschnecken gibt es jedes Jahr traditionell bei der Fasnachtseröffnung in Lörrach zu essen. SWR

Beim diesjährigen "Schnägge-Esse" wird auch bekanntgegeben, wer nach der aktuellen Protektorin Diana Stöcker, CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim, als nächstes die Schirmherrschaft für die Lörracher Fasnacht übernimmt.

Aus dem SWR-Archiv die Begrüßung des Oberzunftmeisters Andreas Glattacker beim "Schnägge-Esse" in Lörrach:

Weil am Rhein

In Lörrachs Nachbarstadt Weil am Rhein kann die Narrenzunft "Wiler Zipfel" am Donnerstagabend endlich wieder die Fasnacht in der Jahnhalle eröffnen. Im vergangenen Jahr war dies wegen Corona erstmals nur im Freien möglich - mit einem Auftakt im Altweiler Läublinpark. Überschattet wird die Fasnachtseröffnung in Weil am Rhein durch den Tod des erst kürzlich verstorbenen Ehrenoberzunftmeisters Jürgen Schaller. Er war viele Jahre an der Spitze der Narrenzunft und stand über 40 Jahre für sie auf der Bühne.

Bonndorf

Der Doppelwumms - eine Wortkreation des Bundeskanzlers Scholz, die die Narren in Bonndorf (Kreis Waldshut) nur allzu gerne aufgreifen. Sie starten sogleich auch mit einem sogenannten Doppelwumms in die Fasnacht. Am 11.11. gibt es das Narrenspiel der "Pflumeschlucker". Am 12.11. um 20:30 Uhr folgt darauf der preisgekrönte, fränkische Kabarettist Oliver Tissot mit einem Kabarettabend in der Stadthalle. Tissot hat für seinen Wortwitz international Preise erhalten.

Ein Ausschnitt eines Auftritts von Oliver Tissot:

Der fränkische Kabarettist Oliver Tissot tritt am 12.11. in Bonndorf auf. Oliver Tissot

Freiburg

Im Zähringer Bürgerhaus läutet am 11.11. um 19:11 Uhr die Breisgauer Narrenzunft wie gewohnt die Fasnacht ein. Im vergangenen Jahr wegen Corona nur digital - in diesem Jahr wieder in Präsenz. An diesem Abend vergibt die Zunft ihren Narrenpreis und ernennt somit den Preisträger-Nachfolger von Ulrich von Kirchbach, Freiburgs erstem Bürgermeister. Außerdem wird das Motto der diesjährigen Fasnacht verkündet.

Die Breisgauer Narrenzunft eröffnet jedes Jahr am 11.11. die Fasnacht. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa/dpaweb | Patrick Seeger

Eckartsweier

Mit der "Wolfsnacht" des Narrenrats "Wölfe" kann im Ortenaukreis die Fasnacht-Saison eröffnet werden. Los geht es um 18:33 Uhr in der Mehrzweckhalle in Eckartsweier, einem Ortsteil von Willstätt. Hästräger erhalten freien Eintritt - alle anderen Narren zahlen acht Euro.

Villingen-Schwenningen und Rottweil

In den Hochburgen Villingen-Schwenningen und Rottweil ist am 11.11. weitesgehend gähnende Leere. Dort fängt die schwäbisch-alemannische Fasnacht ganz traditionell erst am 6. Januar an.