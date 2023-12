Fünfter Jahrestag des Straßburger Terroranschlags

Vor fünf Jahren kam es auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg zu einem schrecklichen Terroranschlag. Dieses Jahr sind die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gelände besonders streng.

Fünf Tote und neun teils schwer Verletzte. Das war die traurige Bilanz des Terroranschlags auf den Straßburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2018. Auch in diesem Jahr haben die Verkaufsstände trotz höchster Terrorwarnstufe geöffnet. Nach dem Attentat in Paris vorige Woche sind die Sicherheitskräfte dieses Jahr in besondere Alarmbereitschaft versetzt worden. Rund 1.000 Polizisten und auch Soldaten sind nach SWR-Informationen im Einsatz. Autos werden nur mit Sondergenehmigung in die Innenstadt gelassen, Drohnen überwachen das Gelände aus der Luft. Die Polizei kontrolliert in der Innenstadt stichprobenartig die Taschen der Passanten.

Weihnachtsmarkt dieses Jahr besonders voll

Die Sicherheitsmaßnahmen sind auch deswegen verstärkt werden, weil der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr besonders an Wochenenden sehr voll ist. Damit rückt er zum einen als mögliches Angriffsziel eines Terroranschlags in den Fokus. Außerdem bestand die Gefahr, dass durch den großen Andrang die Rettungswege versperrt werden könnten.

Aus diesem Grund sind auch die Zugänge zum Straßburger Münster neu geregelt worden, um den Andrang auf die Kathedrale und die Menschenmenge auf dem Markt zu entzerren. Die Stimmung sei trotz erhöhter Terrorwarnstufe gut, so SWR-Reporterin Christine Veenstra.

Gitter zwischen der Schlange vom Straßburger Münster und dem Weihnachtsmarkt, um die Menschenströme zu regulieren. SWR

Große Gedenkfeier am Montag

Am Montag gibt es gleich am Morgen auf dem Place de la République eine Gedenkveranstaltung, zu der u.a. die Bürgermeisterin von Straßburg, Jeanne Barseghian, und der französische Justizminister, Éric Dupond-Moretti, kommen. Sie wollen die Opfer würdigen und den Familien und Angehörigen gegenüber ihre volle Unterstützung ausdrücken. Abends findet im Palais de la Musique et des Congrès zudem ein Konzert statt.

Bald wird der Anschlag vor Gericht aufgearbeitet

Ab dem 29. Februar müssen sich fünf mutmaßlich an dem Terroranschlag Beteiligte vor einem speziellen Pariser Schwurgericht verantworten. Der polizeibekannte Extremist Chérif Chekatt war 2018 bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Er hatte in einem Bekennervideo erklärt, die Tat im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begangen zu haben.

