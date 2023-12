Testanlage zur Lithium-Gewinnung im Elsass

per Mail teilen

Lithium könnte in den nächsten Jahren einer der wichtigsten Rohstoffe werden. Für die Herstellung von Smparthones, Tablets oder E-Auto-Batterien ist das Metall unverzichtbar. Das Lithium-Vorkommen am Oberrhein ist eines der größten in Europa. Um Lithium zu gewinnen, wird im Elsässischen Rittershofen wird gerade eine Anlage getestet.