Jahrelang bemalten die Uhrenmacher in der Schweiz die Ziffernblätter und Zeiger mit Radium-Leuchtfarbe. Bis sich herausstellte: Das Material ist radioaktiv. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat in den letzten Jahren insgesamt 10 Millionen Euro in die Sanierung der Häuser und Gärten investiert, in denen die Uhren hergestellt wurden.