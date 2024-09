Verstärkte Kontrollen an eigentlich offenen Grenzen im Dreiland

per Mail teilen

Deutschland verschärft den Kurs gegen Migration: Grenzkontrollen werden ausgeweitet, Zurückweisungen heiß diskutiert. Wie kommt das in den Nachbarländern Schweiz und Frankreich an?

Ab Montag wird an allen deutschen Grenzen wieder kontrolliert, für vorerst sechs Monate. Die Bundesregierung begründet dies mit der Migrations- und Sicherheitslage. An den Grenzen zu Österreich, Tschechien, Polen und der Schweiz gab es bereits Kontrollen. Ab Montag sind nun auch Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Dänemark geplant.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist grundsätzlich offen für die Fortsetzung der Grenzkontrollen. Die Bundesregierung müsse dazu rechtskonforme Vorschläge machen.