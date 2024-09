Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist grundsätzlich offen für die Fortsetzung der Grenzkontrollen. An die Bundes-Grünen richtete er einen Appell.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) befürwortet die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigten bundesweiten Grenzkontrollen grundsätzlich. "Es hat sich gezeigt, dass die Grenzkontrollen, wo sie gemacht wurden, wirksam waren", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Die Bundesregierung müsse nun rechtskonforme Vorschläge machen. "Wenn sie solche Vorschläge macht, stehe ich dem offen gegenüber."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Montag Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen angekündigt. Damit sind in bestimmten Fällen an den Grenzen auch Zurückweisungen nach dem europäischen und nationalen Recht möglich. Von der Bundesentscheidung wäre auch Baden-Württemberg betroffen. Es gibt derzeit aber ohnehin Kontrollen an der Grenze zur Schweiz und zu Österreich. Die Grenzkontrollen zu Frankreich im Rahmen der Fußball Europameisterschaft der Männer und der Olympischen Spiele in Paris werden demnach nach dem 30. September fortgesetzt.

Kretschmann sieht keine Beschwernisse für Pendler

Nachteile für die Bevölkerung befürchtet Kretschmann durch die Kontrollen nicht. Bisher nehme er nicht wahr, dass im Alltag der Menschen zum Beispiel bei Pendlern oder Urlaubsreisenden dadurch relevante Beschwernisse entstünden, so Kretschmann. "Ich habe da keine Befürchtungen."

BW-Ministerpräsident appelliert an die Grünen

Die Grünen auf Bundesebene forderte Kretschmann dazu auf, sich offen für die Eindämmung der irregulären Migration einzusetzen. Er könne denen, die sich hier schwertäten, nur raten, das zu überdenken, sagte Kretschmann. "Dem Druck von anderen immer nur stückchenweise nachzugeben, ist kein Erfolgsrezept." In diesem Zusammenhang verwies er auf die schweren Wahlniederlagen der Grünen in Thüringen und Sachsen. "Das sind Signale, die jeder hören sollte", so der 76-Jährige.

Der Chef der Bundes-Grünen, Omid Nouripour, hatte sich zuvor skeptisch zur Idee der Bundesinnenministerin geäußert. Es gelte die Ideen auch mit den europäischen Partnerstaaten und vor allem mit den Nachbarn zu besprechen. Er verwies dabei im Deutschlandfunk auch auf Österreich, das bereits signalisiert hatte, keine von Deutschland abgewiesenen Migranten zurücknehmen zu wollen.

BW-Landkreise fordern zusätzliche Maßnahmen

Der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Joachim Walter (CDU), befürwortet bundesweite Grenzkontrollen. "Es muss eine Zurückweisung von Geflüchteten an den Grenzen geben", sagte er dem SWR. Der Druck in den Kommunen im Hinblick auf Unterbringung und Integration sei jetzt schon groß.

Im Hinblick auf die Gesprächsrunde zur Migrationspolitik von der Ampel-Regierung, den Bundesländern und der Union am Dienstagnachmittag forderte Walter zusätzliche Maßnahmen. Konkret sprach er sich dafür aus, Leistungen für Schutzsuchende zu kürzen. "Wir haben ein vergleisweise hohes Niveau an Sozialleistungen, das wir Geflüchteten gewähren", sagte der Präsident des Landkreistags. Wenn man diese Leistungen kürze, könne man die Anziehungskraft, die von Deutschland momentan ausgehe, senken. Außerdem machte sich Walter für die flächendeckende Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete stark.