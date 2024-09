Eurovision Song Contest 2025 in Basel soll Grenzen überschreiten

per Mail teilen

Der Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel strahlt auf die gesamte Grenzregion aus. Lörrach taucht sogar im Basler Bewerbungsvideo auf und will was vom ESC-Feeling abhaben.

Die Stadt Basel im französisch-schweizerisch-deutschen Dreiländereck warb auf ihrer Website mit Internationalität und dem Zusammenkommen von verschiedenen Sprachen und Kulturen. In einem Bewerbungsvideo der Stadt hat sich auch der Oberbürgermeister der deutschen Grenzstadt Lörrach, Jörg Lutz, für Basel ausgesprochen. "Aus dem Dreiländereck machen wir mit dem Eurovision Song Contest das 40-Länder-Eck", so Lutz.