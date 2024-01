Die Holocaust-Überlebende Eva Weyl in Freiburg

"Wozu Hass, Neid, Respektlosigkeit und Intoleranz führen können": Das ist eine Frage, die so oder so ähnlich aktuell viele Menschen beschäftigt. Unter diesem Titel hat am Sonntag in Freiburg die Veranstaltung zum Ausschwitz-Gedenken gestanden. Wozu all das führen kann, weiß Eva Weyl - eine Zeitzeugin, eine Jüdin, die überlebt hat.