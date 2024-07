EuroAiport Basel-Mulhouse nach Bombenalarm wieder offen

per Mail teilen

Am französisch-schweizerischen Flughafen Basel-Mulhouse hat es einen Bombenalarm gegeben. Der Flughafen musste geräumt werden. Inzwischen ist er laut Betreiber wieder geöffnet.

Im Elsass ist am Freitagvormittag der Flughafen Basel-Mulhouse geräumt worden. Laut französischer Polizei hatte es sich um einen Bombenalarm gehandelt.

Die Sperrung konnte aber recht zügig aufgehoben werden. Gegen kurz vor 11 Uhr hatte der Flughafen über den Kurznachrichtendienst X mitgeteilt, dass das Terminal "aus Sicherheitsgründen" evakuiert werden musste und geschlossen sei. Um 12:42, also keine zwei Stunden später, gab es bereits Entwarnung: Der Flughafen sei wieder geöffnet, hieß es, "der Flugbetrieb wird nach und nach wieder hochgefahren". Fluggäste sollten sich auch am Freitagnachmittag weiterhin für Informationen zu ihren Flügen an ihre Fluggesellschaft wenden.

Auf der Hompage des Euroairports werden die Fluggäste gebeten, sich an ihre Fluggesellschaft zu wenden. Der Flughafen war am Freitagvormittag wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. SWR Screenshot Homepage Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg

Sicherheitskräfte wegen Olympischen Spielen angespannt

Die französischen Sicherheitskräfte sind wegen der Sabotageakte auf die Bahn und der am Abend stattfindenen Pariser Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele stark angespannt. Zu der Zeremonie am Freitagabend werden rund hundert Staats- und Regierungschefs erwartet. Über einen Zusammenhang zwischen dem Bombenalarm und der Sabotage am Schienennetz war zunächst nichts bekannt.

Immer wieder Bombenalarm am Euroaiport

Zuletzt hatte es immer wieder Bombendrohungen gegen den Flughafen gegeben. Im Dezember war der Airport vier Mal innerhalb von einer Woche geräumt worden.