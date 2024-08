Vor fünf Jahren klettert Sasho Sashev auf einen Güterwagen. Ein Lichtbogen mit 15.000 Volt trifft den damals 16-jährigen Bruchsaler. Brennend fällt Sasho vom Güterwagen auf die Schienen und ins Koma. Nach zwei Wochen wacht er wieder auf. Doch ihn empfängt pure Dunkelheit. Erblindet und von vielen im Stich gelassen, kämpft Sasho sich zurück ins Leben. Sein Glück im Unglück: Auf der Blindenschule trifft er seine heutige Verlobte. Bald schon werden die beiden Eltern. Im Landesschau-Studio erzählt der junge Mann, wie er sich ohne Augenlicht im Alltag zurechtfindet, sei es am Smartphone oder sogar am Steuer. Er will anderen Mut machen, auch nach schweren Schicksalsschlägen und Einschränkungen nicht die Lebenslust zu verlieren.