Nur noch vegetarisches Essen für Freiburger Kinder

Die Stadt Freiburg streicht Fleisch vom Speiseplan in Kitas und Grundschulen - und will damit Geld sparen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Auch die Preise werden erhöht.

Kinder bekommen in städtischen Kitas und Grundschulen in Freiburg vom kommenden Schuljahr an nur noch vegetarisches Essen. Das beschloss der Freiburger Gemeinderat mehrheitlich am Dienstagabend. Zudem werden die Preise für Schulessen vom Schuljahr 2023/24 an schrittweise erhöht.

Heftige Kritik von Elternbeiräten

Der Vorschlag hatte teils heftige Kritik geerntet, unter anderem von Elternbeiräten. Er wurde mit 27 Stimmen angenommen, es gab 14 Gegenstimmen. Bisher gibt es zwei Essensvarianten, wobei auch Fleisch und Fisch auf die Teller kommen.

SWR-Reporter Peter Steffe berichtete im Radio über das vegetarische Schulessen:

Jährlich mehr als 500.000 Mittagessen

Die Stadt schränkt die Auswahl beim warmen Mittagessen vor allem aus Kostengründen ein. An Freiburger Schulen werden jährlich mehr als 500.000 Mittagessen in den Mensen ausgegeben.

Beispielcharakter in Baden-Württemberg

Der Freiburger Vorstoß hat in Baden-Württemberg Beispielcharakter: Das Stuttgarter Landwirtschafts- und Ernährungsministerium teilte auf Anfrage mit, es sei ihm keine andere Stadt oder Kommune bekannt, die eine komplett fleischlose Kost in Kitas und Schulen anbiete.

Größte Fraktion im Freiburger Gemeinderat sind die Grünen (13 Sitze), gefolgt von SPD und den Linksalternativen "Eine Stadt für alle" (jeweils 7 von 48 Sitzen).

Wie Schulessen aussehen kann, wenn sich Gastronomie-Profis darum kümmern, sehen Sie im Beitrag aus der Landesschau im SWR Fernsehen:

Wie andere Kommunen das Schulessen handhaben

Mehrere Kommunen in Baden-Württemberg setzen zunehmend auf vegetarisches Essen, oft aber aus Gründen der Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. In Tübingen zum Beispiel gibt es nur noch einmal in der Woche Fleisch.

Ulm orientiert sich nach eigenen Angaben bei allen Schulen in städtischer Trägerschaft an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Dazu gehöre auch ein reduziertes Fleischangebot von durchschnittlich einmal pro Woche. Mannheim probiert gar eine vegane Menülinie aus - also komplett ohne tierische Produkte.