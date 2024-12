Nach der Auseinandersetzung zwischen SC-Ultra-Fans und der Polizei laufen Ermittlungsverfahren gegen 60 Personen. Eine Ultra-Gruppierung kritisiert das Vorgehen der Polizeibeamten vor der Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach.

Zu den Konflikten mit größerem Polizeieinsatz kam es am vergangenen Samstagvormittag in der Freiburger Innenstadt vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach. "Die Fangruppen werden als stark rivalisierend, beziehungsweise als verfeindet eingestuft", schreibt die Freiburger Polizei in einer Stellungnahme an den SWR. Auch die Ultras äußern sich und kritisieren die Polizeiarbeit als unverhältnismäßig.

Freiburgs Polizei prüft verschiedene Verstöße

Die derzeitigen Ermittlungen richteten sich gegen rund 60 Personen, heißt es von der Polizei Freiburg auf SWR-Anfrage. Hierbei werde geprüft, ob und gegen welche Strafnorm verstoßen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren könne auch der Entlastung dienen. "Hierbei handelt es sich um Verstöße gegen das Versammlungsrecht (Vermummung/passive Bewaffnung), Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Waffengesetz und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte", so die Polizei.

Zwei Polizeibeamte bei Auseinandersetzung verletzt

Zwei Polizisten seien bei dem Konflikt verletzt worden und aktuell dienstunfähig. Die Polizei machte keine genauen Angaben zu den Verletzungen und verwies auf Persönlichkeitsrechte. Nur so viel: Einem Beamten soll auf die Hand geschlagen worden sein, der andere soll gestürzt sein, nachdem Ultras eine Polizeikette durchbrochen hatten.

Freiburg-Ultras und Gladbach-Ultras gelten als verfeindet

Die Freiburger Polizei hatte im Vorfeld keine Hinweise auf einen drohenden Konflikt. Den Ermittlern war nur bekannt, dass es bei früheren Bundesligaspielen zwischen den Fangruppen in Freiburg und Gladbach zu Störungen der öffentlichen Sicherheit gekommen war.

Laut Polizei versammelten sich am Samstagvormittag über 100 Mitglieder der Freiburger Ultra-Szene und marschierten zum Hauptbahnhof. Dort, so vermutet die Polizei, wollten sie offenbar Gladbacher Fans erwarten, um eine Schlägerei zu provozieren.

Polizei stoppt SC-Ultras

Auch aus der Ultra-Szene wurde am Dienstag dazu eine Stellungnahme veröffentlicht. Die Corrillo-Ultras kritisieren dabei die Polizeiarbeit. "Was ein Aufenthalt auf dem Weihnachtsmarkt werden sollte, endete für viele SC-Fans mit Betretungsverboten für die Innenstadt und den Stadionbereich", heißt es darin. Das galt für insgesamt 78 Personen.

Die Polizei soll eine Gruppe SC-Fans auf ihrem Weg durch die Stadt gestoppt haben, heißt es im Bericht. Einige Fans wollten sich nicht einschränken lassen und wählten einen anderen Weg, doch die Polizei stellte sie erneut, berichten die Ultras.

"Dass die Polizei daraus einen Angriffsversuch konstruiert, um ihre Maßnahmen zu rechtfertigen, ist nicht verwunderlich, entspricht jedoch schlicht nicht der Wahrheit."

"Gegen eure Willkür": Die Freiburger Ultra-Szene kritisiert das polizeiliche Vorgehen vor dem Spiel gegen Gladbach als überzogen. IMAGO Fotostand

Auf der Fantribüne des Europa-Park-Stadions solidarisierte sich ein Teil der Fans mit den 78 Anhängern, die von dem Spiel ausgeschlossen worden waren. Einige Stufen der Stehplatztribüne blieben demonstrativ leer. Auf einem Spruchband auf der Südtribüne war zu lesen: "Gegen eure Willkür - Gegen Betretungsverbote". In Kommentaren auf Instagram kritisierten viele Fans die Protestaktion, andere zeigten Verständnis.

Polizei: Freiburg habe kein "Hooligan-Problem"

Die Polizei in Freiburg sieht sich nicht mit einem grundsätzlichen "Hooligan-Problem" in Freiburg konfrontiert. Dennoch betont sie: "Aus polizeilicher Sicht wollen wir derartige Auseinandersetzungen nicht als 'normal' einstufen", schreibt die Polizei. Glücklicherweise habe man aber sehr wenig derartige Vorfälle in Freiburg zu verzeichnen, heißt es weiter.

SC-Ultras dürfen zum Pokalspiel nach Bielefeld

Der SC Freiburg ist am Dienstagabend im DFB Pokal-Achtelfinale zu Gast auf der Alm bei der Arminia aus Bielefeld. Anpfiff ist um 18:00 Uhr. Rund 2.300 SC-Anhänger werden in der ausverkauften Schüco-Arena erwartet. Auch die Freiburg-Ultras dürfen anreisen, so die Polizei.

Eine Stellungnahme des SC Freiburg blieb zunächst offen.