Torflaute beendet - Freiburg feiert gegen Mönchengladbach

Der SC Freiburg hat seine Mini-Krise überwunden und seine Torflaute beendet. Gegen Borussia Mönchengladbach siegten die Breisgauer mit 3:1.

Mit einem breiten Grinsen trabte Matchwinner Lucas Höler am Samstagnachmittag vom Platz. Mit zwei Treffern hatte der Freiburger Angreifer den Breisgauer Torknoten platzen lassen und damit maßgeblichen Anteil am 3:1 (1:0)-Sieg seines Sport-Clubs gegen Borussia Mönchengladbach. Der erste Treffer nach drei Spielen ohne eigenes Tor und der erste Sieg nach vier Partien ohne Erfolg in der Fußball-Bundesliga waren Anlass zur Freude.

"Ich bin sehr glücklich über den Sieg und über meine zwei Tore", freute sichLucas Höler dann auch nach dem Spiel am SWR-Mikrofon: "Wir haben uns viel vorgenommen, ich denke das hat man heute gesehen", so der Angreifer weiter.

Höler beendet Durststrecke

Mit seinem Doppelpack (41./62.) hatte Höler entscheidenden Anteil am Ende der doppelten Freiburger Durststrecke. Die Breisgauer, nach starkem Saisonstart in der Bundesliga zuletzt etwas abgestürzt, spielen weiter um die Europacup-Plätze mit.

Ritsu Doan (48.) legte gegen lange zu harmlose Gladbacher nach, der ehemalige Freiburger und Heidenheimer und heutige Nationalspieler Tim Kleindienst (61.) verkürzte, ehe erneut Höler im Duell der Tabellennachbarn alles klar machte. "Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und Gladbach nicht ins Spiel kommen lassen", analysierte Höler nach dem Spiel. Es sei eine kompakte Mannschaftsleistung gewesen, so Höler weiter.

"Wir haben uns belohnt" - Christian Günter

Eine Analyse, die auch SCF-Kapitän Christian Günter teilt: "Wir haben uns belohnt für die harte Arbeit, so der Linksverteidiger: "Gladbach hat es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben spielerisch immer wieder Lösungen gefunden und die Tore sehr sehr schön herausgespielt." Schlussendlich gehe der Sieg in Ordnung, so Günter.

In den kommenden Spielen gelte es nun, die Leistung zu bestätigen, blickte der Kapitän bereits in die Zukunft. Die Möglichkeit dazu hat der SC Freiburg bereits am kommenden Dienstag. Dann trifft der SCF im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld.