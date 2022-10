Festakt für Deutsch-Chinesische Diplomatie in Freiburg

50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und China: Das wird - weit weg von Berlin - in Freiburg im Kaisersaal des historischen Kaufhauses offiziell gefeiert.

Vor 50 Jahren haben Deutschland und China diplomatische Beziehungen aufgenommen. Dazu findet am Dienstag in Freiburg ein Festakt für geladene Gäste statt. Es ist eine der wenigen offiziellen Feierstunden zu diesem Jahrestag.

Am Montag startete die zweitägige Veranstaltung mit einem Vortrag von Zhai Qian, dem Gesandten für Wirtschaft und Handel der Botschaft der Volksrepublik China in Berlin. Er nutzte mehrfach die Gelegenheit, staatliche chinesische Propagandaargumente zu äußern und Werbung für die autokratische Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei zu machen. Die Darstellungen blieben weitgehend unwidersprochen. Dabei ging immer wieder ein Raunen durch den Raum.

Der Wirtschafts- und Handelsgesandte der chinesischen Botschaft, Zhai Qian, spricht im historischen Kaufhaus in Freiburg. SWR Christoph Ebner

Klimawandel nur gemeinsam zu bewältigen

Auch in Zukunft könnten Deutschland und China Herausforderungen wie den Klimawandel nur gemeinsam bewältigen, sagte der Wirtschafts- und Handelsgesandte der chinesischen Botschaft, Zhai Qian. Deutschland dürfte China nicht als einen System-Rivalen ansehen, das könne nur zu einem neuen kalten Krieg führen.

"Deutschland und China haben den Weg der Kooperation beschritten, was für beide Länder Wirtschaftswachstum bedeutet."

Gute Zusammenarbeit, aber auch Sorge vor zu großer Abhängigkeit

Dieter Salomon, der Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, würdigte in seiner Begrüßungsrede 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der BRD und China. Salomon sprach gleich zu Beginn aber auch Kritikpunkte an. Momentan machten sich viele Sorgen, wie es mit den Beziehungen zu China weitergeht, und es bestehe auch die Befürchtung, dass die Abhängigkeit von China zu groß werde.

Sebastian Feichtmair von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, der den Studiengang BWL-International Business leitet, betonte die gute Zusammenarbeit mit Universitäten in China. Der Austausch werde die Beziehungen zwischen beiden Ländern verstärken.

Deutschland inzwischen größter Handelpartner Chinas in der EU

Am 10. Oktober 1972 unterzeichneten die damaligen Außenminister Walter Scheel und Ji Pengfei das Kommuniqué zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Westdeutschland - also der Bundesrepublik - und der Volksrepublik China. Es war der Beginn einer vor allem wirtschaftlich intensiven Zusammenarbeit.

Heute ist Deutschland der größte Handelspartner Chinas in der EU, was sich auch in der Einladung zum Festakt am Dienstag zeigt: Neben der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Südbaden haben die wichtigsten südbadischen Wirtschaftsverbände in den Kaisersaal eingeladen.