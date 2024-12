Weihnachten alleine: Das kann man in der Region Stuttgart dagegen tun

Nicht alle können oder wollen Weihnachten mit der Familie feiern. Für sie gibt es in der Region ein paar Möglichkeiten, etwas unter Menschen zu kommen.

Wer sich an Heiligabend oder an den Feiertagen in der Region Stuttgart alleine fühlt, kann verschiedene Veranstaltungen besuchen. Am 24.12. lädt beispielsweise die Vereinsgaststätte TSV Weilimdorf "Beim Dimi" (Giebelstr. 66 in 70499 Stuttgart-Weilimdorf) von 12 Uhr bis 16 Uhr ein. Man wolle Bedürftigen, Einsamen und in Not geratenen Menschen helfen, kündigt Wirt Dimitrios Evangelopoulos an. "Hier ist jeder willkommen", sagt er.

"Alle bekommen kostenloses Essen vom Buffet, warme sowie kalte Getränke und Geschenke", heißt es in Evangelopoulos Ankündigung weiter. Auch Musik sei geplant. Der Wirt teilte dem SWR am Vortag mit, man wolle schauen, dass alle einen Platz bekämen. Im Zweifel müsse man etwas Wartezeit einplanen, bis Gäste die Gaststätte verlassen und dadurch Plätze frei werden.

eva' s Stall

Eine Weihnachtsfeier für alle veranstaltet die Evangelische Gesellschaft (eva) Stuttgart und das bereits schon seit 1945. Die Veranstaltung nennt sich "eva's Stall" und findet an Heilig Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag statt. "Zu eva’s Stall am 24. und 25. Dezember sind alle eingeladen, auf die zu Hause weder ein Tannenbaum noch eine Bescherung wartet. Wenn sie überhaupt ein Zuhause haben", so die Veranstalter. "Willkommen sind Männer und Frauen in Armut, Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, die wenig oder keine familiären Bindungen haben und einsam sind."

Gefeiert wird mit einem Gottesdienst, einem Krippenspiel, Geschenken und einem festlichen Weihnachtsessen in einem festlich geschmückten Saal. Details zum Programm hat die Evangelische Gesellschaft online gestellt. Bis zu 500 Menschen werden wieder erwartet, ausgelegt ist das Fest für rund 1.000 Menschen: "500 Gäste werden am 24.12. erwartet, am 25.12. sogar 550 Gäste. 90 Kilo Gebäck und Stollen sind auf den Tischen angerichtet, 24 kg Kaffee werden aufgebrüht, 400 Liter Punsch ausgeschenkt und 36 blühende Weihnachtssterne schmücken die Tische", heißt es in der Ankündigung.

Die Martinskirche im Stuttgarter Norden

Im kircheneigenen Café der Martinskirche im Stuttgarter Norden finden fast jeden Tag Veranstaltungen statt, die einsame Menschen auffangen sollen. Mal für Geflüchtete, mal für Senioren, mal für alle. Jede und Jeder kann kommen und wird schnell in ein Gespräch verwickelt.

Das Café der Martinskirche im Stuttgarter Norden SWR

"Christmas Together" im Memox Pavillon

Die Vereinsmitglieder von "Christmas Together" wollen den Memox Pavillon in Stuttgart am 25. Dezember mit Leben füllen - mit Menschen, die sonst allein wären. Der Verein besteht noch nicht lange, Gründer Chris Haller will damit auf ein Phänomen reagieren, das scheinbar immer größer wird. Gerade in den Weihnachtstagen sei das Thema Einsamkeit und soziale Isolation sehr präsent, da man um sich herum überall Familie, Gemeinschaft und Liebe sehe. "Und wenn man dann ganz alleine diese Tage zu Hause verbringen muss, dann wird es einem sehr bewusst, dass man einsam und alleine ist", sagt Haller. Eine Anmeldung sei nicht nötig, sagt der Gründer, denn Einsamkeit könne man nicht planen.

Gegen die Einsamkeit möchte "Christmas Together" ein Weihnachtsessen, Brettspiele und ein weihnachtliches Karaoke anbieten. Alles kostenlos - finanziert durch Spenden.