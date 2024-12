Wo das Geld knapp und die Bedürftigkeit groß ist, verteilt ein Verein in Villingen-Schwenningen besondere Weihnachtstüten. Mit Essen und Spielzeug machen er den Menschen eine Freude.

Seit der Corona-Pandemie bietet der Verein "VS ist bunt" in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die Aktion "Deine Weihnachtstüte" an. Damit will er Menschen und Familien helfen, die das Weihnachtsfest vor eine große finanzielle Herausforderung stellt.

Bergeweise Konservendosen mit Eintöpfen, Nudelgerichten oder Erbsen- und Möhrchengemüse türmen sich auf den Tischen im Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen. Daneben liegen selbstgestrickte Mützen und Socken in allen Größen, verschiedene Hygieneartikel wie beispielsweise Duschgel und Zahnpasta, außerdem Taschen und Berge voller Kinderspielzeug sowie Süßigkeiten.

Bürgerinnen und Bürger bringen Weihnachtsspenden

Nach und nach kommen Menschen mit vollgepackten Tüten ins Kulturzentrum. Einer von ihnen ist Frührentner Wolfgang Kunz. Er hat eine Tasche bei sich voller haltbarer Lebensmittel von Kartoffelbrei bis Heringsfilet. "Mir geht es gut, wieso soll ich nicht auch ein bisschen was geben. Ich mache das gerne", sagt er. Einige borgen sich einen bereitgestellten Einkaufswagen, um die Menge an Brotaufstrich, Milch, Konservendosen und andere Spenden aus den Autos zu laden.

Ein geliehener Einkaufswagen hilft, große Mengen an Spenden aus den Autos der Spenderinnen und Spender zu laden. SWR Samantha Happ

Auch Geldspenden werden abgegeben oder dem Verein geschickt: von anderen Vereinen, Gruppen und einzelnen Personen, die die Hilfsaktion unterstützen wollen. Insgesamt rund 50 Helferinnen und Helfer sammeln die Spenden, packen sie aus, sortieren sie, kaufen frische Lebensmittel ein, stellen die Weihnachtstüten zusammen und fahren sie an Weihnachten aus - alles ehrenamtlich. "Das Leben hat es sehr gut mit mir gemeint und die ein oder andere Entscheidung hat sich als richtig erwiesen, hätte aber auch anders sein können. Dann kann man auch mal was zurückgeben", erklärt Sandra Bechmann ihre Gründe, als Ehrenamtliche bei der Aktion zu helfen.

Zahl der Bedürftigen steigt

Ein paar Tage vor Anmeldeschluss hatten sich schon etwa 120 Menschen bei Organisator Nicola Schurr für die Aktion "Deine Weihnachtstüte" angemeldet. Auch ein Obdachlosenheim mit 20 Bewohnerinnen und Bewohnern soll beliefert werden. Etwa 140 Weihnachtstüten werden sie bis Heiligabend im Schwarzwald-Baar-Kreis und darüber hinaus verteilen.

Im vergangenen Jahr waren es noch etwa 100 Tüten, die an Heiligabend verteilt wurden. "Seit es die Aktion gibt, werden es in jedem Jahr mehr", zieht Schurr Bilanz. Auch aus den angrenzenden Landkreisen würden inzwischen immer mehr Anfragen kommen. "Wir versuchen vieles möglich zu machen, aber natürlich stoßen auch wir irgendwann an unsere Grenzen", so Schurr. Dabei handle es sich um eine Aktion, die so auch in anderen Städten und Gemeinden kopiert werden könnte, regt er an.

Auffällig sei in diesem Jahr allerdings auch, dass weniger Spenden abgegeben werden. "Das zeigt auch, dass die Bürgerinnen und Bürger vielleicht einfach weniger Geld im Geldbeutel haben", so seine Vermutung.

Ein Weihnachtsmenü in jeder Tüte

Nachdem die letzten Spenden gesammelt sind, geht die Arbeit für die Ehrenamtlichen erst richtig los. Von den Geldspenden werden zusätzlich frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Wurst oder Käse gekauft. Außerdem kommt mit jeder Weihnachtstüte auch eine besondere Überraschung: ein Weihnachtsmenü zum selbst kochen. In diesem Jahr hat sich Schurr für Holzfällersteak mit Spätzle und Soße entschieden. Die Zutaten dafür werden kurz vor der Auslieferung frisch dazu gepackt.

Weihnachtstüten sind längst Weihnachtspakete

So ganz gerecht wird die Hilfsaktion ihrem Namen heute allerdings nicht mehr: Inzwischen werden anstatt Tüten kleine Pakete vorbereitet - gerade bei Familien biete sich das von der Menge her an. Bei der Anmeldung wird nach der Zahl der Familienmitglieder und deren Alter gefragt. Das ist nicht nur für die Menge an Lebensmitteln wichtig.

Auch Gutscheine für Restaurants, Cafés, Freizeiteinrichtungen, Bücher oder kleine Deko-Artikel legen die Ehrenamtlichen in die Pakete. Wer wenig Geld hat, könne im Alltag auch oft vieles nicht machen, wie Kino- oder Restaurantbesuche, sagt Nicola Schurr. Die Geschenke sollen so auch zur sozialen Teilhabe der Menschen beitragen.

Fertig gepackte "Weihnachtstüten" warten hier darauf, von den Ehrenamtlich ausgeliefert zu werden. Verein VS ist bunt

Leuchtende Kinderaugen an Weihnachten

An Weihnachten dürfen sie natürlich nicht fehlen: leuchtende Kinderaugen. Ob Puppen, Brettspiele, Buntstifte, Kuscheltiere oder Knet - für alle Altersklassen ist etwas dabei. "Wir versuchen es einfach nett zu machen, dass die [Kinder] in dem Moment ein bisschen ihre Sorgen vergessen können", erzählt Schurr und nimmt eine weitere Spielzeugspende entgegen. "Außerdem gibt es natürlich eine ganze Menge Süßigkeiten, deswegen packen wir auch Zahnbürsten und Zahnpasta dazu", witzelt er und zeigt in Richtung der prall gefüllten Box mit Zahnbürsten.