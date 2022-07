Klimaneutrale Wärmeversorgung für die ganze Stadt

Die Gemeinde Tamm will bis 2030 jedem Haus klimaneutrale Wärme zum Selbstkostenpreis anbieten. Ohne Profit – mit konstanten Preisen und ohne langwierige Genehmigungsverfahren.

Biogasanlage als Wärmeproduzent

Metall auf Beton. Eine Mischung aus Quitschen und Schaben. Dann sticht die riesige Schaufel tief in den Berg aus kleingehäckseltem Mais. Der wurde hier haushoch in den riesigen Siloanlagen bei Tamm (Kreis Ludwigsburg) zwischengelagert. Der Traktor von Marc Reutter wirkt gegen die Maisberge wie Spielzeug. Mit der vollen Schaufel fährt der Landwirt nun ein paar Meter weiter und kippt den Mais in eine Mulde. Dahinter werden zwei riesige Becken sichtbar. Silberne und grüne Folie spannt sich wie eine Haube über die Becken und lässt sie wie zwei halbe Heißluftballone aussehen. Die Becken lassen schon die Bedeutung erahnen, die der Mais hat. Denn hier, in der Biogasanlage von Marc Reutter wird vor allem aus ihm Strom gemacht. Fermentation nennt der Fachmann den Prozess, bei dem der Mais in den von Folie überspannten Fermentern vergoren wird. Dabei entsteht Biogas und das wird hier in Marc Reutters Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme umgewandelt. 4,5 Millionen kw/h Strom und 5 Millionen kw/h Wärme pro Jahr. Damit können etwa 1500 Haushalte mit Strom und etwa 230 Haushalte mit Wärme versorgt werden.

Marc Reutter füllt mit seinem Traktor Maissilage in eine Mulde. Von dort geht der Mais in den Fermenter und wird vergoren. Es entsteht Biogas. SWR

„Das ist ne ökologische Verbesserung der gesamten Wertschöpfungskette, die Biogasanlage wird so effizienter und letztendlich bedeutet das auch finanziell, dass die kommenden und die vergangenen Mehrkosten aufgefangen werden können.

Bislang wird allerdings nur der Strom seiner Biogasanlage komplett genutzt. Die Wärme heizt bislang lediglich die benachbarte Schule. Der Rest geht als Abwärme in die Luft. Das ist schlecht für den Wirkungsgrad der Biogasanlage, unwirtschaftlich für den Betreiber und kontraproduktiv in Zeiten von Energiesparen und Energiewende.

Tamm baut klimaneutrales Wärmenetz

Energiewende - das Schlagwort für die Stadt Tamm mit knapp 13.000 Einwohnern. Aus ihm sollen hier Konsequenzen folgen. Für Bürgermeister Martin Bernhard zählt dabei vor allem der Gedanke an zukünftige Generationen. Er denkt an den Klimawandel als eine Bedrohung, gegen die man Taten nicht nur Worte setzen müsse. Bis 2030 will er deshalb seine Kommune klimaneutral mit Wärme versorgen. Unterstützt und beraten wird die Stadt dabei von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg. Raphael Gruseck ist Experte für Wärmenetze und hilft Tamm unter anderem bei der Planung, Umsetzung, bei den Genehmigungsverfahren und dem Beantragen von Subventionen. Vom ersten Plan im Herbst 2021 bis zum ersten Spatenstich waren es so gerade einmal fünf Monate. Seitdem werden in ganz Tamm Straßen aufgerissen und Fernwärmeleitungen gelegt.

„Es gibt so den Begriff der `German Angst´ und wir sollten einfach die Angst überwinden und nach vorne schauen, was alles möglich ist. Und wenn wir mutig sind, dann schaffen wir so vieles und wenn wir das schaffen, dann schaffen das andere auch genauso.“

In ganz Tamm werden nach und nach die Straßen aufgerissen und neue Fernwärmeleitungen gelegt. Durch sie fließt nach Fertigstellung warmes Wasser in jedes angeschlossene Haus. SWR

Zentrale Wärmequellen ersetzen Heizungen in der Stadt

Die Leitungen werden im nächsten Schritt unter anderem mit der Biogasanlage von Marc Reutter verbunden und nutzen deren Wärme. Nach und nach kommen dann weitere Wärmequellen hinzu, sagt Raphael Gruseck von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg. Unter anderem sind Solarthermieanlagen, Hackschnitzelkessel und Luft-Wärme-Pumpen geplant. Sie sorgen dafür, dass kein Haus in Tamm künftig mehr eigene Wärme produzieren muss. Denn durch die Fernwärmeleitungen fließt konstant warmes Wasser in die Haushalte. Bereits 70% der Haushalte in Tamm haben sich für einen Hausanschluss entschieden. Die Akzeptanz im Ort ist groß, obwohl auch die Hausbesitzer die Wärme nicht zum Nulltarif bekommen. Die Anschlussgebühr müssen sie selber zahlen: etwa 5000 – 10000 Euro pro Einfamilienhaus. Sie profitieren allerdings von den Marktunabhängigen, konstanten Preisen, sagt Raphael Gruseck. Außerdem seien die Kosten viel geringer als die für eine neue Heizung. Zusätzlich erfülle das Fernwärmesystem aufgrund der Klimaneutralität alle derzeitigen und künftigen Vorschriften bei der Eigenheimsanierung.

Stadtwerke Tamm ohne Profitorientierung

Um das neue Wärmenetz umzusetzen hat die Stadt Tamm extra die Stadtwerke Tamm gegründet. 24 Millionen Euro soll der Umbau kosten. Mithilfe vieler Subventionen aus Landes – Bundes – und EU- Mitteln sollen sich die Investitionen bereits in 20-30 Jahren rechnen. Die Stadtwerke sind nicht profitorientiert, betont Bürgermeister Martin Bernhard. Statt Gewinne zu verbuchen, würden eventuelle Mehreinnahmen stattdessen in sinkende Energiepreise für die Verbraucher umgelegt.

Interesse und Akzeptanz bei Einwohnern groß

Argumente die auch ihn Überzeugen. Christoph Schneider besitzt Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Tamm. Seine Tochter wohnt hier. Das Haus ist dreißig Jahre alt. Ebenso die Heizung. Sie wird in den nächsten Jahren erneuert werden müssen. Die Fernwärme für Christoph Schneider ein Glücksfall, sagt er. Seine Hausgemeinschaft hat einen Anschluss bestellt. Die Rohre sollen demnächst kommen. Der Weg zum Haus ist schon gebaggert. Ein tiefer Graben zieht sich von der Straße zum Haus. In der Hauswand sieht man die Löcher der Kernbohrungen, durch die die Fernwärmeleitungen einmal ins Haus führen sollen. Statt einer neuen Heizung wird das Haus von Christoph Schneider künftig gar keine mehr brauchen. Die Heizkörper füllen sich dann mit Wärme aus den zentralen Heizanlagen der Stadt.

"Nach knapp 30 Jahren ist ne Heizung fällig. Die kann noch knapp 5 Jahre halten oder ein Jahr. Also wir müssen was tun.“

Sowohl Bürger als auch Kommunen profitieren

Raphael Gruseck von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg sieht im Tammer Modell Nachahmungspotential. Gerade für kleinere Städte bis 30 000 Einwohner sei es gut möglich die Wärmeversorgung über die Kommune ähnlich wie in Tamm zu regeln. Er fordert einen Paradigmenwechsel, denn bisher sehen sich nur wenige Städte in der Pflicht. Kommunen müssten ähnlich wie die Wasser oder Stromversorgung auch die Wärmeversorgung in die eigene Hand nehmen. Sowohl die Städte als auch die Bürger profitierten von einem solchen Schritt. Die Kommunen sollten jetzt rasch handeln und Wärmenetze bauen, so Raphael Gruseck. Denn je mehr Eigenheimbesitzer ihre Heizung im Keller jetzt sanieren müssen, desto weniger nehmen später an einem kommunalen Wärmenetz teil.