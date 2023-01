CMT 2023: So viele Besucher wie vor Corona

per Mail teilen

Noch fehlen die genauen Besucherzahlen, aber für die Messe Stuttgart steht jetzt schon fest: Die CMT 2023 wird ein voller Erfolg. Auch die Aussteller seien sehr zufrieden.

Die Messe Stuttgart ist "rundum zufrieden" mit den ersten sechs Messetagen der CMT 2023. Nach dem Auftaktwochenende mit rund 80.000 Besuchern habe der Besucherstrom die ganze Woche angehalten, sagte der Sprecher der Messe Stuttgart Axel Recht dem SWR.

Messe Stuttgart: Besucherzahlen der CMT auf Vor-Corona-Niveau

In den Jahren 2016 bis 2020 besuchten im Durchschnitt 254.000 Menschen die CMT. 2020 - bei der letzten CMT vor den Corona-bedingten Absagen - erzielte die Urlaubsmesse mit 300.000 Gästen einen neuen Besucherrekord. Auch in diesem Jahr zeichnet sich eine hohe Besucherzahl ab. "Man kann sagen: Wir liegen mit den Besucherzahlen auf Vor-Corona-Niveau", so Messe-Sprecher Recht.

Sowohl der Tourismus- als auch der Caravaning-Teil würden stark besucht. Unter der Woche seien mehr ältere Menschen mit Zeit und Geld auf der CMT unterwegs, so Rechts Beobachtung. Familien seien eher am Wochenende da.

Bei der CMT 2023 ist die persönliche Beratung wieder ohne Corona-Einschränkungen möglich. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Freude über Wegfall der Corona-Einschränkungen für Aussteller und Gäste

Mehr als 1.600 Aussteller präsentieren noch bis Sonntag ihre Produkte rund ums Thema Reisen auf der CMT. Sie nehmen laut Recht nicht nur die vielen Besucher als positiv wahr, sondern auch die Möglichkeit, sich wieder von Angesicht zu Angesicht mit Reiselustigen zu unterhalten anstatt per Bildschirm. Und das schätzen offenbar auch die Besucherinnen und Besucher. "Die Leute sind wieder richtig hungrig auf die Messe" zitiert Recht einen Aussteller. Und eine Ausstellerin am Stand der italienischen Region Marken bestätigt:

"Viele sind so wie auf Entzug, möchten wirklich mal wieder raus. Also man merkt das. Und das ist natürlich auch für uns Aussteller schön."

Trotz Krieg und Inflation: Urlaubsreisen stark nachgefragt

17 Prozent der Menschen wollen die Ausgaben für Reisen in diesem Jahr reduzieren, hatte die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen zum Start der CMT bekanntgegeben. Dass bei vielen Menschen der Geldbeutel schmaler geworden ist durch die Inflation, merkt Recht bei der CMT allerdings nicht. Aus einem einfach Grund:

"Die Menschen, die hier bei uns sind, die wollen verreisen, die wollen auch buchen und sind auch bereit, Geld dafür auszugeben."

Andere würden gar nicht erst kommen - obwohl es auch Angebote fürs kleine Portemonnaie bei der CMT gibt.

Wer die CMT besucht, kommt nicht nur aus der Region Stuttgart oder dem Ländle, sondern aus der ganzen Republik, hat Recht festgestellt. Vor allem im Caravaningteil der CMT seien häufig andere Dialekte als schwäbisch oder badisch zu hören. Dort kämen die Besucher auch aus Hessen oder anderen Bundesländern.

Das bietet die CMT am letzten Wochenende

Neben allgemeinen Tourismus- und Caravaning-Angeboten präsentieren am letzten CMT-Wochenende in der Halle 9 auch die Spezialmessen Golf und Wellnessreisen, Kreuzfahrt- und Schiffsreisen und die Tauchsportmesse Interdive sowie am Samstag die "Thermik" - eine Messe für Drachen- und Gleitschirmfliegen - ihre Angebote. Die CMT ist noch bis Sonntag um 18 Uhr geöffnet.