Mehrere gelbe Säcke voll mit gebrauchten E-Zigaretten, sogenannten Vapes, in einem Gebüsch in Göppingen: Die Polizei sucht einen Umweltsünder und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat mehrere Hundert gebrauchte E-Zigaretten in der Metzgerstraße in Göppingen illegal entsorgt. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Es handelt sich demnach um Einmal-Zigaretten, sogenannte Vapes.

Vapes sind Elektrogeräte, die laut Polizei fachgerecht entsorgt werden müssen. Die Geräte enthalten beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Umweltstraftat und sucht Zeugen. Die Tat hat sich laut den bisherigen Erkenntnissen in der Nacht auf Montag ereignet.

E-Zigaretten gehören in den Sondermüll

Die baden-württembergische Landesregierung hatte Anfang August gefordert, dass Einweg-E-Zigaretten bundesweit verboten werden. Die Geräte würden häufig falsch entsorgt und sorgten für Brände in Mülltonnen, Müllautos oder Entsorgungsanlagen, so die Begründung.

