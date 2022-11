Nach 37 Jahren: Urteil nach versuchtem Mord in Göppingen erwartet

per Mail teilen

Eine Frau wurde 1985 in Göppingen vergewaltigt und fast erschlagen. Erst moderne Ermittlungsmethoden führten Jahrzehnte später zu einem Verdächtigen. Nun soll das Urteil fallen.

37 Jahre nach der Tat wird das Landgericht Ulm am Dienstag sein Urteil im Fall der Vergewaltigung und des versuchten Mordes an einer damals 29-jährigen Frau verkünden. Der 65 Jahre alte Angeklagte, ein ehemaliger US-Soldat, hatte vor Gericht gestanden, die junge Frau damals vergewaltigt und niedergeschlagen zu haben. Den Vorwurf des versuchten Mordes wies der Angeklagte aber von sich.

Frage nach dem Warum beibt offen

Der 1985 in Göppingen stationierte US-amerikanische Ausbildungsoffizier hatte die Tat zum Auftakt des Prozesses weitestgehend eingeräumt. Die Frage nach dem Warum blieb aber auch nach mehrmaligen Nachfragen des Vorsitzenden Richters und des Staatsanwalts unklar.

Vergewaltigung und versuchter Mord in Park in Göppingen

Die Anklage wirft dem heute 65 Jahre altem Mann vor, die junge Frau am 23. Oktober 1985 in Göppingen mit einem Messer bedroht und dann in einem Park vergewaltigt zu haben. Anschließend soll er die Frau mit einem Ast fast totgeschlagen haben. Während sich die beinahe bewusstlose Frau aus Angst tot stellte, fuhr der Mann sie zu einem Straßengraben und warf sie dort hinein. Die Frau überlebte mit zahlreichen Verletzungen, darunter Rippenbrüche und ein Trommelfellriss.

DNA-Nachweis brachte Spur zum mutmaßlichen Täter

Über Jahrzehnte blieb die Tat ungeklärt. Erst mit einer DNA-Probe stießen die Ermittler auf den nun angeklagten Verdächtigen. Wegen der Vorwürfe gegen ihn wurde der ehemalige Soldat aus den USA nach Deutschland ausgeliefert.

Versuchter Mord verjährt nicht

Da die Delikte Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung mittlerweile verjährt sind, ging es für die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren vor allem darum, den Vorwurf des versuchten Mordes nachzuweisen. Die Geschädigte hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Sie ist Nebenklägerin in dem Verfahren.