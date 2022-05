Versuchter Mord an Frau in Göppingen nach 37 Jahren vor der Aufklärung

Ein ehemaliger Soldat der US-Armee soll vor 37 Jahren eine Frau in Göppingen vergewaltigt und schwer misshandelt haben. Jetzt wurde der Fall neu aufgerollt. Der Amerikaner sitzt mittlerweile in U-Haft.

Dem Mann wird versuchter Mord an der Frau vorgeworfen. Das hat die Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag dem SWR auf Anfrage bestätigt. Im Oktober 1985 soll der Tatverdächtige die damals 29-Jährige auf dem Nachhauseweg von einem Nähkurs in der Nähe des Göppinger Hallenbades erst vergewaltigt und dann schwer misshandelt haben - offenbar, um die Vergewaltigung zu vertuschen.

In diesem Waldstück am Ortsrand von Göppingen wurde die damals 29-Jährige gefunden. Der Täter hatte sie zuvor vergewaltigt und schwer verletzt, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Ulm. SWR

Opfer wurde vor 37 Jahren lebensgefährlich verletzt

Die schwer verletzte Frau wurde in einem Wäldchen am Stadtrand von Göppingen gefunden. Zeitungsberichten von damals zufolge überlebte sie nur knapp. Ihren Schilderungen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen schwarzen US-Amerikaner gehandelt haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen und der US-Militärpolizei konnten aber letztlich keinen Täter sicher überführen.

Aufklärung durch neue DNA-Analysen möglich

Der jetzt Ausgelieferte war in den 1980er Jahren in Göppingen bei der US-Armee stationiert und gehörte damals schon zu den Verdächtigen. Das Opfer konnte den Mann aber nicht eindeutig identifizieren. Jetzt konnte der Verdacht durch eine heute mögliche Auswertung auch von kleinsten DNA-Spuren offenbar so erhärtet werden, dass eine Auslieferung beantragt wurde.

Was ist im Oktober 1985 in Göppingen genau geschehen? Die Auslieferung eines ehemaligen Soldaten aus den USA könnte jetzt Licht in einen bislang nicht aufgeklärten, versuchten Mordfall bringen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | Woelfl

Moderne Auswertungen von DNA-Spuren brachten Ermittler auch in einem anderen Fall auf die Spur des Täters. So kam die Polizei auf die Spur eines Mannes, der für einen Mord vor mehr als 25 Jahren in Sindelfingen verantwortlich ist und inzwischen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden ist.

Tatverdächtiger mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft

Der mutmaßliche Täter im Göppinger Fall lebte nach SWR-Recherchen zuletzt in Jackson im US-Bundesstaat Mississippi und ist in den USA wegen Gewaltdelikten mehrfach vorbestraft. Auslieferungen aus den USA sind einem Sprecher des baden-württembergischen Justizministeriums zufolge sehr selten. Offenbar hat der Mittsechziger der Auslieferung nicht widersprochen, möglicherweise um einer härteren Strafe in den USA zu entgehen.

Michael Bischofberger, Staatsanwalt in Ulm: "Mord, auch der versuchte Mord, verjährt nicht, während die anderen Straftatbestände nicht mehr verfolgt werden dürfen, also beispielsweise die Vergewaltigung und auch ein versuchter Totschlag dürfte nicht mehr verfolgt werden." SWR

Ist der Ex-Soldat auch für einen Frauenmord in Deggingen verantwortlich?

Die Polizei ermittelt derzeit, ob der ehemalige US-Soldat auch für weitere schwere Straftaten im Kreis Göppingen verantwortlich ist. Bis heute ungeklärt ist der Mord an einer 31 Jahre alten Frau, deren Leiche wenige Monate zuvor in einem Wald bei Deggingen, unweit von Göppingen, gefunden wurde. Dieser Mord ist einer der wenigen ungeklärten Tötungsdelikte der letzten Jahrzehnte in Göppingen und schockierte die Menschen in der Region nachhaltig. Die tote Frau wurde auf makabre Weise mit einem Büstenhalter an den Füßen gefesselt. Als die unbekleidete Leiche von Spaziergängern gefunden wurde, war die Tat offenbar schon einige Wochen zuvor begangen worden. Der Polizeireporter der Göppinger Lokalzeitung NWZ berichtete am 11. März 1985 sichtlich schockiert von Witterungseinflüssen und starken Entstellungen des Opfers durch "Tierfraß".

"Es war eine gewisse Unruhe in der Bevölkerung, weil zuvor einige versuchte oder vollendete Vergewaltigungen in der Stadt stattgefunden haben."

Trotz Sonderkommission blieben Ermittlungen damals erfolglos

Einer Sonderkommission der Göppinger Kriminalpolizei gelang es dennoch, die Frau zu identifizieren. Doch dann gerieten die Ermittlungen ins Stocken. Die Frau, eine Küchenhilfe, war offenbar seit kurzem wohnungslos und hatte sich zuletzt "häufig am Göppinger Bahnhof und den darum liegenden Lokalen aufgehalten", so der Polizeireporter in weiteren Berichten. Noch aber gab es offenbar Hoffnung, den Täter zu finden. Nach den Zeitungsberichten waren Kripo-Beamte bis in die späten Abendstunden unterwegs, um "in einschlägigen Lokalen" Kontakte zu Menschen zu knüpfen, die etwas über die letzten Tage der Ermordeten wussten.

Weitere Artikel zu dem Fall erschienen nicht mehr. Jetzt, mit der Auslieferung des tatverdächtigen ehemaligen GIs nach 37 Jahren, dürfte sich das wohl ändern. Aus einem fast vergessenen "Cold Case" ist plötzlich wieder ein aktuelles Verfahren geworden.