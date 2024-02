Ein schwerer Unfall hat im Kreis Ludwigsburg zwei Menschen das Leben gekostet. Bei dem Unfall auf der L1100 bei Steinheim an der Murr wurden außerdem zwei Personen leicht verletzt.

Bei einem schweren Unfall in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen gestorben. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Ein Kleinwagen war aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn der L 1100 abgekommen und weiter über den Grünstreifen gefahren. An einer Kreuzung hebelte es das Auto wohl aus, so die Polizei. Dann krachte es seitlich in einen anderen Kleinwagen, der gerade auf die Landstraße einbiegen wollte.

Die Insassen dieses Autos, der 68-jährige Fahrer und die 64-jährige Beifahrerin, kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben. Der 55-jährige Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Den Nachmittag über waren vor Ort viele Rettungskräfte im Einsatz. Die Straße blieb bis in den Abend hinein gesperrt. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf rund 35.000 Euro. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.