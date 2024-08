Ein Mann soll in Stuttgart versucht haben, einen Jungen mit einer erfundenen Geschichte in sein Auto zu locken. Laut Polizei blieb es nicht bei dem einen Versuch.

Die Stuttgarter Kriminalpolizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Montagabend versucht haben soll, Kinder in sein Auto zu locken. Unter anderem sei er im Bereich der Hackstraße im Stuttgarter Osten unterwegs gewesen.

Unbekannter nutzte emotionale Masche

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Zehnjähriger am Montag gegen 20:30 Uhr zu Fuß unterwegs. Aus einem vorbeifahrenden schwarzen Auto sprach ihn ein unbekannter Mann an. Er erzählte ihm, dass seine Mutter ins Krankenhaus gebracht worden sei und er ihn sofort zu ihr bringen könne. Der Junge lief daraufhin weg, sah dann laut Polizei aber noch, wie er weitere Kinder aus dem Auto heraus ansprach.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Mann. Er soll zwischen 50 und 60 Jahren alt und von kräftiger Statur sein. Er trug eine Brille und eine Mütze und hat weiße Haare. Unterwegs war er in einem schwarzen Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen. Unter der Rufnummer 0711/8990-5778 können Zeugen sich melden.

Bereits im Juni Vorfälle in Stuttgart

In sozialen Netzwerken und über Eltern-Chats in der Region Stuttgart hatten sich in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Warnhinweise zu ähnlichen Vorfällen verbreitet. In Stuttgart-Feuerbach verschickte eine Schule einen Warnbrief an Eltern.

Die Polizei versichert, man gehe solchen Fällen immer nach. Sie warnt aber auch vor der Gefahr der Gerüchtebildung und dem Schüren von Panik über das Internet und gibt Tipps zum richtigen Verhalten.