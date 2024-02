Eine Stuttgarter Künstlergruppe hat mit ukrainischen Jugendlichen Instrumente aus Kriegsschrott gebaut. So wurde ein Raketenteil zu einer Geige und aus einem Kanister eine Gitarre.

Ukrainische Jugendliche haben in einem Workshop der Stuttgarter Künstlerinitiative Arthelps aus Kriegsschrott Musikinstrumente gebaut. Denn an den Frontverläufen liege viel Kriegsschrott und Müll herum, berichtete Arthelps-Gründer Tom Lupo im SWR. Über Partner von Arthelps in der Ukraine sei es gelungen, das Material in die ukrainische Hauptstadt Kiew bringen zu lassen, wo es dann im Workshop in Instrumente verwandelt worden sei.

Gitarre aus ehemaligem Benzinkanister

Bei dem Workshop entstanden zum Beispiel eine Violine aus einem Raketensprengkopf, ein Cello aus Teilen einer Trägerrakete und eine Gitarre, deren Korpus ein Benzin-Kanister ist. Mit ihm wurden den Angaben zufolge früher Panzer betankt.

Für uns war das Spannende, dieses menschenfeindliche Material in etwas Wundervolles zu verwandeln.

Instrumente aus Kriegsschrott gehen auf Tour

Zwei der Instrumente brachte die Initiative anschließend nach Deutschland. Sie will mithilfe von Konzerten und Events dafür sorgen, dass der Krieg nicht in Vergessenheit gerät. Kürzlich waren die Instrumente zum Beispiel bei einer Veranstaltung in Stuttgart zu sehen und zu hören. In den kommenden Wochen sollen die Instrumente aus Kriegsschrott auch anderen Orten bundesweit zu sehen und zu hören sein.